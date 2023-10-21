الدوري الفرنسي: (نيس) يهزم (مرسيليا) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 21 - 10 (كونا) -- فاز فريق (نيس) على ضيفه (مرسيليا) بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في استاد (اليانز ريفييرا) ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل هدف (نيس) المهاجم الفرنسي إيفان جويساند بمساعدة جيريمي بوجا في الدقيقة 79 فيما حاول (مرسيليا) ان يعادل النتيجة ولكن دون جدوى.
وبهذه النتيجة يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي مؤقتا فريق (نيس) برصيد 19 نقطة بينما يقع فريق (مرسيليا) في المركز السابع برصيد 12 نقطة.
وفي مباريات اخرى اليوم ضمن الجولة ذاتها فاز (باري سان جيرمان) بثلاثية نظيفة على (ستراسبورغ) ليصعد الى الوصافة في جدول الترتيب ب18 نقطة.
وسجل كل من كيليان مبابي وكارلوس سولر وفابيان رويز أهداف المباراة. (النهاية)
م ع / ر ج
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