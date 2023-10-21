موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الصحة الكويتية تكشف عن استخدام أحدث جهاز روبوت جراحي بالعالم في إجراء عملية استئصال جذري لبروستاتا مريض يعاني من ورم سرطاني وتقول إن الروبوت (دافينشي إكس أي) تم استخدامه في العملية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي بمركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك.
واشنطن - 58 نجما من هوليوود يبعثون برسالة مفتوحة الى الادارة الامريكية يطالبونها بضرورة العمل على وقف الحرب الراهنة في قطاع غزة والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين الابرياء.
عدن - الأرصاد الجوية اليمنية تطلق تحذير "طوارئ" باللون الأحمر من الدرجة الأولى طوارئ يفيد بتطور العاصفة الإعصارية الشديدة (تيج) إلى عاصفة إعصارية "شديدة جدا" خلال الساعات القادمة في السواحل اليمنية الشرقية على البحر العربي والمحيط الهندي.
نيودلهي - الهند تعلن عن نجاح إطلاق مهمتها المأهولة إلى الفضاء والتي تحمل اسم (جاجانيان) من ميناء (سريهاريكوتا) الفضائي في ولاية (أندرا براديش) جنوب الهند وذلك بعد ساعات من وقف عملية الإطلاق. (النهاية) ر ج
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