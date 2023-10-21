موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الصحة الكويتية تكشف عن استخدام أحدث جهاز روبوت جراحي بالعالم في إجراء عملية استئصال جذري لبروستاتا مريض يعاني من ورم سرطاني وتقول إن الروبوت (دافينشي إكس أي) تم استخدامه في العملية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي بمركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك.

واشنطن - 58 نجما من هوليوود يبعثون برسالة مفتوحة الى الادارة الامريكية يطالبونها بضرورة العمل على وقف الحرب الراهنة في قطاع غزة والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين الابرياء.

عدن - الأرصاد الجوية اليمنية تطلق تحذير "طوارئ" باللون الأحمر من الدرجة الأولى طوارئ يفيد بتطور العاصفة الإعصارية الشديدة (تيج) إلى عاصفة إعصارية "شديدة جدا" خلال الساعات القادمة في السواحل اليمنية الشرقية على البحر العربي والمحيط الهندي.

نيودلهي - الهند تعلن عن نجاح إطلاق مهمتها المأهولة إلى الفضاء والتي تحمل اسم (جاجانيان) من ميناء (سريهاريكوتا) الفضائي في ولاية (أندرا براديش) جنوب الهند وذلك بعد ساعات من وقف عملية الإطلاق. (النهاية) ر ج