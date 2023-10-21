أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الأربعاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)-تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع فرصة ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 32 - 16، وفي مناطق السهول 31 - 18، وفي الأغوار الشمالية 36 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 35 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

22/10/2023 06:20:33

