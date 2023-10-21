فاعليات رسمية وشعبية تثمن خطاب الملك في قمة القاهرة للسلام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- ثمنت فاعليات حزبية ونقابية وعشائرية ومؤسسات مجتمع مدني مضمون خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة القاهرة للسلام أمس السبت.

وقال الحزب الوطني الدستوري، في بيان صدر عنه أمس، إن خطاب جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام يضع المجتمع الدولي وإسرائيل في مواجهة حقيقية مع جوهر الصراع، والأسس التي يقوم عليها تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد الحزب أن خطاب الملك تاريخي وتغلفه شجاعة الموقف في مرحلة تاريخية مهمة تمر بها القضية الفلسطينية، لا سيما وأنه خاطب إسرائيل باعتبارها ترتكب "جريمة حرب"، بانتهاكها الفاضح للقانون الدولي الإنساني، وبذات الموقف الشجاع خاطب العالم بارتكابه ازدواجية المعايير، عندما يدين استهداف المدنيين وحرمان السكان من المياه والغذاء والكهرباء في مكان آخر، مبينا أن حال الموقف الدولي هذا لا يكون حين يتعلق الأمر بالاعتداء على غزة.

وأضاف أن جلالة الملك أكد في خطابه، أن حياة الفلسطينيين ليست أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وحياتنا ليست أقل أهمية من حياة الآخرين.

وأوضح الحزب بأن الملك أكد في خطاب واضح وصريح بعيداً عن كل مواربة سياسية ودبلوماسية، أن قصف غزة مرفوض والعقاب الجماعي مرفوض، وأن ما تمارسه إسرائيل جريمة حرب وكارثة إنسانية تدفع بالمنطقة نحو الهاوية.

من جهته، ثمن حزب التيار الوطني مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة القاهرة والتي سيشهد لها التاريخ والأجيال القادمة ويذكر كلماته وحكمته بأحرف من نور.

وقال الحزب، في بيانه، لقد شهدت قمة القاهرة للسلام خطابا مدوياً لجلالة الملك، ونداء للعالم كله أمام المشاركين من قادة دول ورؤساء وفود عربية ودولية في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب والمجازر الإسرائيلية التي تحدث في قطاع غزة وتصيب أهلها يومياً وماتزال.

وأوضح الحزب بأن جلالة الملك تجاوز في كلمته خطاب العواطف و الشعارات ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم لوقف الكارثة الإنسانية التي تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية.

وقال إن جلالته "حيّا الحاضرين بتحية الإسلام لأنه دين السلام وذكر العالم بالعهدة العمرية التي كانت في القدس الشريف قبل 15قرنا والتي أكد فيها عمر بن الخطاب على الجنود المسلمين ألا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا كبيراً في السن وألا يقطعوا شجرة وألا يؤذوا راهباً ولا يدمروا كنيسة".

وقال الحزب لقد أعرب جلالته عن غضبه وحزنه لاستهداف المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية بالقصف العنيف والشرس من قبل إسرائيل على القطاع ليلا ونهاراً، شاجبا جلالته هذا العقاب الجماعي لسكان غزة المحاصرين الذين لا حول لهم ولا قوة.

وأشاد الحزب بتساؤلات جلالة الملك حول ما يحدث في غزة بمنع أبنائه من الغذاء والماء والكهرباء والاحتياجات الإنسانية للحياة ودون أي مساءلة للفاعل فهل حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين وهل تطبيق القانون الإنساني انتقائي وهل حقوق الإنسان تتوقف باختلاف الأعراق والأديان.

وأعرب جلالته عن قلقله الشديد بعواقب اللامبالاة والتقاعس الدولي المستمر وأنها ستكون كارثية علينا جميعاً.

وقال إن حزب التيار الوطني يثمن عالياً هذه المواقف التاريخية والثابتة لجلالته، وما طرح من حلول بعد الوصف للواقع الكارثي الظالم الذي تصنعه إسرائيل بحربها المدمرة على غزة.

وأكد الحزب وقوفه بقوة خلف جلالة الملك، برفضه لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية، باعتباره أول من حذر من أن هذا العنف المستمر لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف.

من جانبها، ثمنت نقابة الصيادلة خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة، باعتباره تأكيدا للموقف الأردني الثابت المناصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني والذي أكد فيه جلالته على الحل العادل الشامل الذي يحقق الأمن والسلام للفلسطينيين والمنطقة.

وأضافت أن مجلس نقابة الصيادلة يؤكد أهمية رسالة جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام، والتي ارتكزت على القيم الهاشمية النبيلة والذي خاطب فيها زعماء الدول مجتمعة والعالم أجمع بالوقف الفوري لهذه المجزرة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والتي تدفع كامل المنطقة إلى الهاوية، وأن ما يحصل من استهداف للمدنيين في غزة والضفة الغربية جريمة حرب مروعة وانتهاك فاضح للقانون الدولي.

وأكدت النقابة بأنها تقف خلف جلالة الملك، وولي عهده الأمين ومواقفهم الواضحة بالدفاع عن القضية الفلسطينية القضية العادلة، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه، وحتى تنعم المنطقة العربية والشعوب العربية كلها بالسلام الذي بات حقا وضرورة لنا جميعا.

وفي السياق ذاته، قال مجلس نقابة المهندسين الزراعيين إن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني، في مؤتمر القاهرة للسلام يشكل "وثيقة إنسانية" تكتب بماء الذهب، صيغت حروفها بخبرة المحنك العارف بأصل القضية وجذورها، وكيف نصل إلى السلام الذي ينشده الجميع على قاعدة الحقوق المتساوية لبني البشر وفي مقدمتهم "الفلسطينيون".

وأكد مجلس النقابة، في بيان صحفي أمس، أن خطاب جلالة الملك، اليوم أعاد توجيه البوصلة نحو فلسطين وشعبها بالعودة إلى الحقائق الراسخة في الموقف الأردني بكيفية إيجاد الحلول لهذه الأزمة بوقف العدوان فوراً على غزة وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات، والتأكيد على عدم وجود حل عسكري لدولة الكيان الصهيوني مع تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها، والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، باعتبارها جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وخطا أحمر بالنسبة للأردن.

وثمن مجلس نقابة المهندسين الزراعيين مضامين خطاب جلالة الملك وحديثه بكل وضوح وصراحة مع المجتمع الدولي، مذكراً إياهم بالعهدة العمرية السابقة لكافة العهود والمواثيق، وموقفهم اللاإنساني من هذه الحرب في غزة والتي جعلت من حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الآخرين.

وفي جرش، ثمن اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومساعيه الحثيثة لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأعرب الاتحاد، في بيان له أمس، عن اعتزازه بالجهد الأردني المتواصل بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات والمخالفات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد الوقوف خلف جلالة الملك والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده وتعرية جرائم الاحتلال وانتهاكاته وتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين.

وقال إن ما يحدث في غزة جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس وحرب إبادة يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي واستقرار المنطقة.

وشدد على أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية في التصدي لكل المخططات الإسرائيلية والحفاظ على أمن واستقرار الأردن الذي سيبقى السند والنصير للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

ودعا الأشقاء العرب للوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي ومساندة الفلسطينيين في غزة ومساعدتهم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الحرب المستعرة في غزة.

من جانبها، أعربت مبادرة أبناء قبيلة عبّاد التشاورية عن تأييدها للمواقف التي أعلنتها القمة، وعلى وجه الخصوص كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي دعا فيها للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف الحرب على قطاع غزة فوراً.

وأكدت المبادرة رفضها لعمليات التهجير القسري والنزوح، محذرة من تكلفة التجاهل الدولي لحياة الفلسطينيين، حيث يبدو أن حياة الإسرائيليين أكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي.

واعتبروا القصف والقتل والإبادة الحالية بمثابة عقاب جماعي للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ.

وقالت المبادرة إن تكلفة هذه الحرب ستكون أعلى بكثير على الكيان الإسرائيلي، حيث سيفقد الأمن والسلام في المنطقة بأكملها، وليس فقط في فلسطين، وسيكون لها الأثر طويل الأمد على العالم بأسره.

وأكدت تأييدها للقيادة الهاشمية في مواقفها المشرفة تجاه أهلنا في قطاع غزة وحرب الإبادة التي يتعرضون لها، من خلال الجهود المبذولة لكسب رأي المجتمع الدولي والضغط من أجل حل سريع وعادل وشامل.

وثمنت المبادرة جهود الحكومة الأردنية في مواجهة الأحداث الحالية على موقفها الراسخ برفض العدوان على غزة.

وثمنت جمعيّة الإخوان المسلمين موقف جلالة الملك، في قمة القاهرة، في كلمته التي عبرت بصدق ويقين عما يدور في الشارع الأردنيّ والفلسطينيّ من غضب، ورفض للتوحش الإسرائيلي، وما تحدث به جلالته عن حجم الإجرام بحق الأشقاء، وأرضهم، وبيوتهم، فيما يقف العالم كله موقف المهادن، والصامت، والمتفرج.

وقالت الجمعيّة إن الدور الأردنيّ في دعم القضيّة الفلسطيّنيّة على مدار تاريخها ومسيرتها كان دورًا حاسمًا ورئيسًا، ولم ولن ينحاز إلا لمصالح الشعب الفلسطينيّ وقضيته العادلة.

وأكدت على ما جاء في خطاب جلالة الملك من التأكيد على حق الإنسان في كل مكان بمقومات الحياة الأساسية، من غذاء، ودواء، وماء، وما يتعرض له الفلسطينيون في غزة لهو أبشع صور التعدي على هذه الحقوق، وتجاوز كل الأعراف الدوليّة والقيم الإنسانيّة.

وثمنت الجمعية دعوة جلالته لوقف هذه الكارثة الإنسانيّة فورًا؛ لأنها تزيد من مساحة الأزمة، وتجعل المنطقة كلها تدفع ثمن هذا التغول الإسرائيليّ، والعنف المجنون الذي تمارسه الآلة العسكريّة الإسرائيّلية.

وقال نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود، إن القضية الفلسطينية، مركزية، نعيش معها وتعيش معنا لالتحام الشعب الأردني بالفلسطيني.

وأضاف، في بيان صدر عن النقابة أمس، إن جلالة الملك عبد الله الثاني يجسد دوماً صوت الحكمة والعقل في مواقفه ورؤيته حيال أمن واستقرار المنطقة، ولذا كان يحذر مراراً وتكراراً بأن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يجر المنطقة إلى الهاوية.

وأشار إلى أن كلمة جلالته في قمة القاهرة للسلام، تؤكد موقف الأردن قيادة وشعباً من القضية الفلسطينية، في الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، معتبراً إياه مقياساً لصحة أي موقف عربي أو دولي يحترم العدل والإنصاف، ويلتزم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

من جهته، نظم حزب الشعب الديموقراطي"حشد" مساء أمس وقفة تضامنية أمام مجمع النقابات المهنية في إربد تحت شعار "فلسطين تجمعنا"، دعت لتوحد صفوف الشعب الفلسطيني وقواه النضالية وعبرت عن دعم الشعب الأردني بكل أطيافه لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وفي دير علا، ثمن رئيس البلدية مصطفى الشطي وأعضاء المجلس البلدي وأهالي اللواء خطاب جلالة الملك عبدالله والذي يقوم على نصرة الشعب الفلسطيني ودعم الأشقاء في فلسطين.

وأكد الشطي وقوف البلدية والأهالي خلف جلال الملك، ودعم مواقفه تجاه الشعب الفلسطيني، مثمنا إرسال المساعدات الإنسانية الأردنية العاجلة إلى غزه المحاصرة.

--(بترا)

ون/ب ع/ هـ ح

22/10/2023 00:48:57