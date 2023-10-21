أنجلينا جولى بصحبة ابنتها فيفيان فى مطار جون كينيدي

MENAFN - Youm7) رصدت أعين المصورين النجمة أنجلينا جولى أثناء وصولها مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك، وذلك برفقة ابنتها فيفيان، حيث ظهر الثنائى معًا، وهما قادمين من رحلة عمل، وذلك بعدما اشتهرت ابنتها فيفيان بكونها دائمة التنقل معها لمساعدتها في عملها.

وكانت النجمة العالمية

أنجلينا جولى ،

كشفت خلال حوارها مع مجلة فوج، عن شعورها "بالقليل من الإحباط هذه الأيام"، وأضافت: "لا أشعر أنني كنت على طبيعتي لمدة عقد من الزمن".

انجلينا جولى وفيفيان

وصفت أنجلينا، أفكارها الداخلية بأنها تمر بعملية "تحول كشخص"، قائلة عنها وعن عائلتها: "أمامنا الكثير من العلاج للقيام به وما زلت أثبت قدمى".

تعترف أنجلينا جولي خلال الحوار بأن كونها أماً عازبة "أنقذها" من الذهاب إلى أماكن غير مناسبة لها، وتحدثت الممثلة عن كيفية التركيز على الأمومة وسط طلاقها المضطرب من براد بيت، قائلة: "كان عمري 26 عامًا عندما أصبحت أماً.. حياتي كلها تغيرت.. لقد أنقذني إنجاب الأطفال – وعلمني أن أكون في هذا العالم بشكل مختلف.. أعتقد، مؤخرًا، أنني كنت سأعيش بطريقة أكثر ظلمة لو لم أرغب في العيش من أجلهم.. إنهم أفضل مني، لأنك تريد أن يكون أطفالك كذلك".





انجلينا جولى



