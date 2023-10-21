أنجلينا جولى بصحبة ابنتها فيفيان فى مطار جون كينيدي

(MENAFN
- Youm7) رصدت أعين المصورين النجمة أنجلينا جولى أثناء وصولها مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك، وذلك برفقة ابنتها فيفيان، حيث ظهر الثنائى معًا، وهما قادمين من رحلة عمل، وذلك بعدما اشتهرت ابنتها فيفيان بكونها دائمة التنقل معها لمساعدتها في عملها.
وكانت النجمة العالمية
أنجلينا جولى ،
كشفت خلال حوارها مع مجلة فوج، عن شعورها "بالقليل من الإحباط هذه الأيام"، وأضافت: "لا أشعر أنني كنت على طبيعتي لمدة عقد من الزمن".
انجلينا جولى وفيفيان
وصفت أنجلينا، أفكارها الداخلية بأنها تمر بعملية "تحول كشخص"، قائلة عنها وعن عائلتها: "أمامنا الكثير من العلاج للقيام به وما زلت أثبت قدمى".
تعترف أنجلينا جولي خلال الحوار بأن كونها أماً عازبة "أنقذها" من الذهاب إلى أماكن غير مناسبة لها، وتحدثت الممثلة عن كيفية التركيز على الأمومة وسط طلاقها المضطرب من براد بيت، قائلة: "كان عمري 26 عامًا عندما أصبحت أماً.. حياتي كلها تغيرت.. لقد أنقذني إنجاب الأطفال – وعلمني أن أكون في هذا العالم بشكل مختلف.. أعتقد، مؤخرًا، أنني كنت سأعيش بطريقة أكثر ظلمة لو لم أرغب في العيش من أجلهم.. إنهم أفضل مني، لأنك تريد أن يكون أطفالك كذلك".
انجلينا جولى
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