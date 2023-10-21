لقاء سويدان تنضم لأسرة مسلسل الوصفة السحرية وتجسد دور هانيا

(MENAFN
- Youm7) انضمت الفنانة لقاء سويدان إلى مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" ، الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي، إذ تظهر خلال الأحداث بشخصية "هانيا"، وبدأت تصوير مشاهدها في العمل.
لقاء سويدان
مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" يضم كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية وهل يمكن تجنبها إذا عرفت الوصفة السحرية؟.
يذكر أن لقاء سويدان شاركت في عرض مسرحية "سيد درويش" بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، لمدة عدة أيام ضمن الاحتفال بمئويته، وقالت لـ "اليوم السابع" إنها أحبت شخصية "جليلة العالمة" التي أحبها وتزوجها "فنان الشعب" سيد درويش، موضحة: "أنا حبيت هذه الشخصية جدًا وعملت لها روح حلوة وإنها تكون خفيفة الظل والحركة ترقص وتغني على المسرح، وقرأت كثيرًا عن جليلة .
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