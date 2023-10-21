لقاء سويدان تنضم لأسرة مسلسل الوصفة السحرية وتجسد دور هانيا

MENAFN - Youm7) انضمت الفنانة لقاء سويدان إلى مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" ، الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي، إذ تظهر خلال الأحداث بشخصية "هانيا"، وبدأت تصوير مشاهدها في العمل.

لقاء سويدان

مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" يضم كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية وهل يمكن تجنبها إذا عرفت الوصفة السحرية؟.

يذكر أن لقاء سويدان شاركت في عرض مسرحية "سيد درويش" بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، لمدة عدة أيام ضمن الاحتفال بمئويته، وقالت لـ "اليوم السابع" إنها أحبت شخصية "جليلة العالمة" التي أحبها وتزوجها "فنان الشعب" سيد درويش، موضحة: "أنا حبيت هذه الشخصية جدًا وعملت لها روح حلوة وإنها تكون خفيفة الظل والحركة ترقص وتغني على المسرح، وقرأت كثيرًا عن جليلة .