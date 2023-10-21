بريتني سبيرز تطرح كتابًا بعنوان The Woman In Me حول أزماتها مع الوصاية

(MENAFN
- Youm7) طرحت المغنية العالمية بريتني سبيرز كتابًا جديدًا حول قصة حياتها، وأزماتها مع الوصاية المفروضة في وقت سابق من والدها، والتي تسببت في مشاكل عديدة لها، لسنوات كثيرة خفت فيها نجمها.
كتاب بريتني سبيرز يحمل اسم
The Woman In Me، ويحمل مفاجآت عديدة بالنسبة لجمهورها وفقاً لما نشرته المواقع العالمية التى أكدت أن سبيرز ستفاجأ الكثيرين من جمهورها بما يحمله الكتاب حول أبرز داعميها خلال تلك الفترة، كما يتطرق لفصول من معاناتها والمتسببين بها، ومن الذين وقفوا ضدها.
من ناحية أخري
سبق وكشفت عدد من المواقع العالمية فى شهر أغسطس من العام الجاري عن انفصال
بريتنى سبيرز
عن سام أصغرى بعد زواج قصير، على خلفية خلاف بينهما أشيع أنه بسبب الخيانة إلا أن التقارير الصحفية نفت الأمر.
بريتني سبيرز
موقع ديلي ميل كشف عن مصير ثروة بريتني سبيرز والتي تقدر بـ 60 مليون دولار، وحول ما إذا كان سيحصل سام على أى مبالغ من طلاقه منها، لكن الموقع أكد أن ثروة بريتني محمية باتفاق من قبل الزواج بعدم حصول سام على أى مبالغ حال الطلاق من ثروتها قبل الزواج، فيما كشف الموقع عن أن الاتفاقية شملت أن يحصل سام على مليون دولار عن كل عامين زواج بحد أقصى 10 مليون دولار بعد 15 عاما من الزواج لكن لأنه لم يمض على زواجهما سوى عام واحد فمن المتوقع أن تنتهي التسوية بشيك بمبلغ مالي من بريتني لسام أصغرى.
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