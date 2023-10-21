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بريتني سبيرز تطرح كتابًا بعنوان The Woman In Me حول أزماتها مع الوصاية

10/21/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت المغنية العالمية بريتني سبيرز كتابًا جديدًا حول قصة حياتها، وأزماتها مع الوصاية المفروضة في وقت سابق من والدها، والتي تسببت في مشاكل عديدة لها، لسنوات كثيرة خفت فيها نجمها.

كتاب بريتني سبيرز يحمل اسم
The Woman In Me، ويحمل مفاجآت عديدة بالنسبة لجمهورها وفقاً لما نشرته المواقع العالمية التى أكدت أن سبيرز ستفاجأ الكثيرين من جمهورها بما يحمله الكتاب حول أبرز داعميها خلال تلك الفترة، كما يتطرق لفصول من معاناتها والمتسببين بها، ومن الذين وقفوا ضدها.

من ناحية أخري
سبق وكشفت عدد من المواقع العالمية فى شهر أغسطس من العام الجاري عن انفصال
بريتنى سبيرز
عن سام أصغرى بعد زواج قصير، على خلفية خلاف بينهما أشيع أنه بسبب الخيانة إلا أن التقارير الصحفية نفت الأمر.


بريتني سبيرز

موقع ديلي ميل كشف عن مصير ثروة بريتني سبيرز والتي تقدر بـ 60 مليون دولار، وحول ما إذا كان سيحصل سام على أى مبالغ من طلاقه منها، لكن الموقع أكد أن ثروة بريتني محمية باتفاق من قبل الزواج بعدم حصول سام على أى مبالغ حال الطلاق من ثروتها قبل الزواج، فيما كشف الموقع عن أن الاتفاقية شملت أن يحصل سام على مليون دولار عن كل عامين زواج بحد أقصى 10 مليون دولار بعد 15 عاما من الزواج لكن لأنه لم يمض على زواجهما سوى عام واحد فمن المتوقع أن تنتهي التسوية بشيك بمبلغ مالي من بريتني لسام أصغرى.







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