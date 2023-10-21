ميجان ماركل تتخلى عن الظهور بخاتم خطوبتها فى المناسبات العامة.. ما السبب؟

(MENAFN
- Youm7) تتجنب الدوقة ميجان ماركل حربًا أخرى مع العائلة المالكة، خاصة الأمير ويليام، من خلال التخلص من خاتم خطوبتها، وهو إرث حماتها الراحلة الأميرة ديانا، وفي معرض مناقشة الأسباب الكامنة وراء الخاتم المفقود، والذي لم يكن من الممكن رؤيته في أي مكان خلال ظهور ميجان، دوقة ساسكس الأخير في نيويورك، قال أحد الخبراء إنها "خطوة متعمدة".
وفي إشارة إلى قلق الأمير ويليام بشأن ألماس والدتها، قالت لورا تايلور، المتخصصة في خواتم الخطبة، إن ميجان تبقي خاتمها مخفيًا خوفًا من احتمال سرقته.
خاتم خطوبة ميجان ماركل
وفي حديثها مع
GB News، قالت: "إن قلق الأمير ويليام بشأن الماس من مجموعة والدته، والذي ظهر في خاتم خطوبة ميجان، أمر مفهوم.. ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ميجان بدون خاتم خطوبتها، وفي كل مرة كان الخاتم يظهر من جديد مع مجوهرات ديانا التي لا تزال سليمة".
وألمحت الخبيرة إلى أن غضب الأمير ويليام في حالة خسارة ميجان للخاتم قد يلعب دورًا رئيسيًا في إبقاء الخاتم بعيدًا عن الجمهور.. وقد يلعب قلق الأمير ويليام بشأن ألماس ديانا دورًا في قرار ميجان بعدم ارتداء الخاتم"، كما قدمت الخبيرة ادعاءً كبيرًا.
ولفتت لورا إلى أن ميجان لا تريد أن تعاني علاقاتها وعلاقات الأمير هاري مع العائلة المالكة، وبالتالي فهي تفعل كل شيء حتى لا تمنحهم سببًا آخر للخلاف، وقالت: "ربما تحافظ ميجان على الخاتم آمنًا لتجنب فقدان ألماس ديانا، لعلمها أنه إذا تم وضعه في غير مكانه فسيؤدي ذلك إلى توتر أكبر على العلاقة بين العائلتين.. وأعتقد أن غياب خاتم خطوبتها أصبح الآن خيارًا متعمدًا".
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