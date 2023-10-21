ميجان ماركل تتخلى عن الظهور بخاتم خطوبتها فى المناسبات العامة.. ما السبب؟

MENAFN - Youm7) تتجنب الدوقة ميجان ماركل حربًا أخرى مع العائلة المالكة، خاصة الأمير ويليام، من خلال التخلص من خاتم خطوبتها، وهو إرث حماتها الراحلة الأميرة ديانا، وفي معرض مناقشة الأسباب الكامنة وراء الخاتم المفقود، والذي لم يكن من الممكن رؤيته في أي مكان خلال ظهور ميجان، دوقة ساسكس الأخير في نيويورك، قال أحد الخبراء إنها "خطوة متعمدة".

وفي إشارة إلى قلق الأمير ويليام بشأن ألماس والدتها، قالت لورا تايلور، المتخصصة في خواتم الخطبة، إن ميجان تبقي خاتمها مخفيًا خوفًا من احتمال سرقته.

خاتم خطوبة ميجان ماركل

وفي حديثها مع

GB News، قالت: "إن قلق الأمير ويليام بشأن الماس من مجموعة والدته، والذي ظهر في خاتم خطوبة ميجان، أمر مفهوم.. ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ميجان بدون خاتم خطوبتها، وفي كل مرة كان الخاتم يظهر من جديد مع مجوهرات ديانا التي لا تزال سليمة".

وألمحت الخبيرة إلى أن غضب الأمير ويليام في حالة خسارة ميجان للخاتم قد يلعب دورًا رئيسيًا في إبقاء الخاتم بعيدًا عن الجمهور.. وقد يلعب قلق الأمير ويليام بشأن ألماس ديانا دورًا في قرار ميجان بعدم ارتداء الخاتم"، كما قدمت الخبيرة ادعاءً كبيرًا.

ولفتت لورا إلى أن ميجان لا تريد أن تعاني علاقاتها وعلاقات الأمير هاري مع العائلة المالكة، وبالتالي فهي تفعل كل شيء حتى لا تمنحهم سببًا آخر للخلاف، وقالت: "ربما تحافظ ميجان على الخاتم آمنًا لتجنب فقدان ألماس ديانا، لعلمها أنه إذا تم وضعه في غير مكانه فسيؤدي ذلك إلى توتر أكبر على العلاقة بين العائلتين.. وأعتقد أن غياب خاتم خطوبتها أصبح الآن خيارًا متعمدًا".