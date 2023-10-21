وصفات طبيعية لتقشير بشرتك بدون مجهود.. تفتيح ونضارة

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- Youm7) تقشير البشرة هو خطوة أساسية ومهمة ضمن روتين العناية بالبشرة، ويعمل التقشير على إزالة الخلايا الميتة والشوائب من سطح البشرة، ما يساعد في تجديد البشرة وتحفيز عملية تجدد الخلايا، ويساهم التقشير أيضًا في تحسين مظهر البشرة وتفتيحها، وتقليل ظهور البقع الداكنة والتجاعيد الدقيقة. كما يعزز التقشير امتصاص المنتجات العناية بالبشرة الأخرى، مما يعزز فعاليتها.
لذا نستعرض عدة وصفات طبيعية لتقشير البشرة وفقًا لموقع "treehugger":
صودا الخبز
مقشرات طبيعية للبشرة من مطبخك: الشوفان
الشوفان من المقشرات المثالية للبشرة والتي تساعد في التخلص من عيوب البشرة أيضًا ويعمل على تفتيحها وإزالة الخلايا الميتة أيضًا مثالي جدًا للبشرة الحساسة، لأنه أقل خشونة من الملح والسكر، كما أنه مهدئ ويساعد في التخلص من حروق الشمس.
زبادي
يعرف عن الزبادي أنه مرطب وليس مقشر، لكن في حقيقة الأمر هو من المقشرات اللطيفة على البشرة والتي تعمل على حماية الجلد، ويساعد في الحصول على بشرة كلها اشراقة وحيوية، أيضًا يعمل على تقليل ظهور حب الشباب وتنعيم البشرة لذا وزعيه على البشرة واتركيه 10 دقائق ثم اشطفي بشرتك.
صودا الخبز
صودا الخبز هي مقشر رائع يساعد في التقشير
بسهولة، لذا احرصي على خلط مقدار من صودا الخبز و الماء أو العسل أو زيت جوز الهند على حسب المتوفر لديك ، ثم اخلطي جميع المكونات لعمل عجينة وضعها على الجسم والبشرة فهي مقشر قوي .
أرز وحليب حوزالهند
اطحني الأرز، ثم قومي بتحضيره كمقشر فعال وقوي يمكن أن يساعدك في التخلص من الجلد الميت، لذا ضيفي نصف كوب من الأرز المطحون مع نصف كوب من حليب جوز الهند، وربع كوب من السكر البني، وملعقة كبيرة و4 ملاعق من
الزنجبيل المبشور لكي يجعلك تشعرين بالانتعاش.
خل حمض التفاح
يحتوي خل التفاح على أحماض اللاكتيك التي تعمل بقوة على تقشير الجلد الميت وتقليل العيوب حب الشباب كما أنه يحتوي على أحماض تساعد البشرة على التجدد بسرعة أكبر.
يفضل أن يتم ترطيب البشرة والجسم بطريقة جيدة وسريعة بعد التقشير والتخلص من الجلد الميت لضمان الحصول على نتيجة طيبة
مقشرات للبشرة
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