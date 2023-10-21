وصفات طبيعية لتقشير بشرتك بدون مجهود.. تفتيح ونضارة

MENAFN - Youm7) تقشير البشرة هو خطوة أساسية ومهمة ضمن روتين العناية بالبشرة، ويعمل التقشير على إزالة الخلايا الميتة والشوائب من سطح البشرة، ما يساعد في تجديد البشرة وتحفيز عملية تجدد الخلايا، ويساهم التقشير أيضًا في تحسين مظهر البشرة وتفتيحها، وتقليل ظهور البقع الداكنة والتجاعيد الدقيقة. كما يعزز التقشير امتصاص المنتجات العناية بالبشرة الأخرى، مما يعزز فعاليتها.

لذا نستعرض عدة وصفات طبيعية لتقشير البشرة وفقًا لموقع "treehugger":







صودا الخبز





مقشرات طبيعية للبشرة من مطبخك: الشوفان

الشوفان من المقشرات المثالية للبشرة والتي تساعد في التخلص من عيوب البشرة أيضًا ويعمل على تفتيحها وإزالة الخلايا الميتة أيضًا مثالي جدًا للبشرة الحساسة، لأنه أقل خشونة من الملح والسكر، كما أنه مهدئ ويساعد في التخلص من حروق الشمس.

زبادي

يعرف عن الزبادي أنه مرطب وليس مقشر، لكن في حقيقة الأمر هو من المقشرات اللطيفة على البشرة والتي تعمل على حماية الجلد، ويساعد في الحصول على بشرة كلها اشراقة وحيوية، أيضًا يعمل على تقليل ظهور حب الشباب وتنعيم البشرة لذا وزعيه على البشرة واتركيه 10 دقائق ثم اشطفي بشرتك.

صودا الخبز

صودا الخبز هي مقشر رائع يساعد في التقشير

بسهولة، لذا احرصي على خلط مقدار من صودا الخبز ﻿و الماء أو العسل أو زيت جوز الهند على حسب المتوفر لديك ، ثم اخلطي جميع المكونات لعمل عجينة وضعها على الجسم والبشرة فهي مقشر قوي .

أرز وحليب حوزالهند

اطحني الأرز، ثم قومي بتحضيره كمقشر فعال وقوي يمكن أن يساعدك في التخلص من الجلد الميت، لذا ضيفي نصف كوب من الأرز المطحون مع نصف كوب من حليب جوز الهند، وربع كوب من السكر البني، وملعقة كبيرة و4 ملاعق من

الزنجبيل المبشور لكي يجعلك تشعرين بالانتعاش.

خل حمض التفاح

يحتوي خل التفاح على أحماض اللاكتيك التي تعمل بقوة على تقشير الجلد الميت وتقليل العيوب حب الشباب كما أنه يحتوي على أحماض تساعد البشرة على التجدد بسرعة أكبر.

يفضل أن يتم ترطيب البشرة والجسم بطريقة جيدة وسريعة بعد التقشير والتخلص من الجلد الميت لضمان الحصول على نتيجة طيبة

مقشرات للبشرة



