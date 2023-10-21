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لو عندك ميعاد أو إنترفيو مهم.. نصائح وحيل مكياج لإخفاء البثور المفاجئة

10/21/2023 11:32:14 PM
(MENAFN- Youm7) تلاحظ الكثيرات بينما تستعد لموعد أو حدث مهم ظهور بعض البثور في وجهها، وكثيرًا ما تسخر النساء من هذا الأمر، وتعتبره صدفة أو مجرد حظ سيء، ولكن يعتبر التوتر عاملاً مؤثرًا على صحة البشرة، حيث يزيد من إفراز الزيوت الدهنية ويسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور البثور.



بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الضغوط النفسية تغيرات في هرمونات الجسم، والتي بدورها تؤثر على صحة البشرة وتزيد من احتمال ظهور البثور.



ولأن هذه البثور تستغرق وقتًا في علاجها، إليكِ بعض النصائح لإخفائها بنجاح من خلال المكياج خلال موعدك المهم، وفقًا لموقع "بولد سكاي" الهندي:


التنظيف والترطيب
قبل وضع المكياج، تأكدي من تنظيف الوجه جيدًا باستخدام منتج مناسب لنوع بشرتكِ. بعد ذلك، قومي بترطيب البشرة بكريم مرطب خفيف، مما يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها.


استخدام كريم الأساس
اختاري كريم أساس مناسب للبشرة الدهنية أو المختلطة، وضعيه برفق على الوجه باستخدام فرشاة أو إسفنجة. قومي بتوزيعه بالتساوي على البشرة لتغطية البثور وتوحيد لون البشرة.


استخدام مصحح العيوب
استخدمي مصحح العيوب "الكونسيلر" ذو اللون المطابق للبشرة أو بلون أخف منه لتغطية البثور بشكل محدد. ضعيه بلطف على البثور باستخدام فرشاة ناعمة أو أطراف الأصابع، ثم قومي بدمج الحواف بلطف لتحقيق مظهر طبيعي.


تثبيت المكياج
استخدمي بودرة خفيفة وشفافة لتثبيت المكياج ومنعه من الانتقال أو اللمعان الزائد. وزعيها بلطف على البشرة باستخدام فرشاة كبيرة وناعمة، مع الانتباه لعدم إضافة طبقة كثيفة.


التركيز على العناصر الأخرى
من المهم لفت الانتباه بعيدًا عن البثور، قومي بتحديد عنصر آخر في المكياج مثل العيون أو الشفاه. اختاري مكياجًا جذابًا لتسليط الضوء على هذه المناطق وصرف الانتباه عن البثور.
















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