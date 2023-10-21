لو عندك ميعاد أو إنترفيو مهم.. نصائح وحيل مكياج لإخفاء البثور المفاجئة

(MENAFN
- Youm7) تلاحظ الكثيرات بينما تستعد لموعد أو حدث مهم ظهور بعض البثور في وجهها، وكثيرًا ما تسخر النساء من هذا الأمر، وتعتبره صدفة أو مجرد حظ سيء، ولكن يعتبر التوتر عاملاً مؤثرًا على صحة البشرة، حيث يزيد من إفراز الزيوت الدهنية ويسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور البثور.
بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الضغوط النفسية تغيرات في هرمونات الجسم، والتي بدورها تؤثر على صحة البشرة وتزيد من احتمال ظهور البثور.
ولأن هذه البثور تستغرق وقتًا في علاجها، إليكِ بعض النصائح لإخفائها بنجاح من خلال المكياج خلال موعدك المهم، وفقًا لموقع "بولد سكاي" الهندي:
التنظيف والترطيب
قبل وضع المكياج، تأكدي من تنظيف الوجه جيدًا باستخدام منتج مناسب لنوع بشرتكِ. بعد ذلك، قومي بترطيب البشرة بكريم مرطب خفيف، مما يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها.
استخدام كريم الأساس
اختاري كريم أساس مناسب للبشرة الدهنية أو المختلطة، وضعيه برفق على الوجه باستخدام فرشاة أو إسفنجة. قومي بتوزيعه بالتساوي على البشرة لتغطية البثور وتوحيد لون البشرة.
استخدام مصحح العيوب
استخدمي مصحح العيوب "الكونسيلر" ذو اللون المطابق للبشرة أو بلون أخف منه لتغطية البثور بشكل محدد. ضعيه بلطف على البثور باستخدام فرشاة ناعمة أو أطراف الأصابع، ثم قومي بدمج الحواف بلطف لتحقيق مظهر طبيعي.
تثبيت المكياج
استخدمي بودرة خفيفة وشفافة لتثبيت المكياج ومنعه من الانتقال أو اللمعان الزائد. وزعيها بلطف على البشرة باستخدام فرشاة كبيرة وناعمة، مع الانتباه لعدم إضافة طبقة كثيفة.
التركيز على العناصر الأخرى
من المهم لفت الانتباه بعيدًا عن البثور، قومي بتحديد عنصر آخر في المكياج مثل العيون أو الشفاه. اختاري مكياجًا جذابًا لتسليط الضوء على هذه المناطق وصرف الانتباه عن البثور.
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