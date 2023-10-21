4 أشياء تفعلها النساء عندما تفتقر إلى الثقة بالنفس.. الدفاعية أبرزها

MENAFN - Youm7) عندما تدخل المرأة في علاقة حب، أول شيء تبحث عنه مع هذا الشريك هو الأمان والراحة، وعدم الشعور بالقلق أو الخوف من أي شيء، ومع الاستمرار في العلاقة، إذا شعرت بأي شيء يقضى على هذا الأمان، فلا يجعلها تفقد الثقة في شريك حياتها فقط بل في نفسها أيضا، وقد يدفعها ذلك إلى الشعور بالغيرة وعدم الارتياح، ومن هنا نستعرض بعض العلامات التي تساعدك في معرفة إذا كانت تلك المرأة تشعر بالأمان أم تفتقر إلى الثقة بالنفس، وذلك وفقا لما نشرة موقع "ideapod".

مرآة أولاً: أشياء تفعلها النساء عندما تفتقر إلى الثقة بالنفس تطلب تأكيدات

عندما تفتقر النساء في العلاقات إلى الثقة بالنفس، فإنهن يبحثن عن الطمأنينة المستمرة، وذلك لأن النساء ذوات الثقة القليلة لا يشعرن بالسعادة، فقد يعتقدن أنهم ليسوا جذابين أو مثيرين للاهتمام أو لا يستحقون شريكهم، فتجدهن دائما يسألن شريك حياتهن "هل تحبني؟"، ولكن حتى لو أخبرهن النصف الآخر أنهن رائعات، فإن هذا قد لا يكون كافيا بالنسبة لهن.

تصبح دفاعية

النساء اللاتي يفتقرن إلى الثقة يفكرن في أنفسهن بشكل متواضع، فمن السهل عليهن تحريف كلمات شريكهن، ووضع افتراضات وأخذ التعليقات البريئة بطريقة خاطئة، فمثلا عندما تسأل شريكها عن مظهرها ويجاوبها أنها رائعة، قد يزعجها هذا التعليق، لأنه ليس الرد الذي كانت تتمناه.

تصبح محاصرة

ولأن النساء ذوات الثقة المنخفضة بالنفس يخشين مما قد يحدث عندما يكون شركاؤهن بعيدين، فإنهن يتمسكن بهن على مدار الساعة طوال الوقت، فهناك فرق بين الرغبة في التواجد حول شريكك طوال الوقت والحاجة إلى ذلك، وقد أظهرت الدراسات أن التشبث هو من بين أهم الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى كسر العلاقة.

يقومون بفحص هاتف شريكهم ووسائل التواصل الاجتماعي

تميل النساء ذوات الثقة المنخفضة بالنفس إلى عدم الثقة بشركائهن، يمكن أن يؤدي هذا إلى سلوكيات مثل التحقق من هاتف الشريك وحتى الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد يقومون بالبحث وراء الصور التي أعجب بها شريكهم.

النظر إلى الهاتف