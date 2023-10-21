4 أشياء تفعلها النساء عندما تفتقر إلى الثقة بالنفس.. الدفاعية أبرزها

(MENAFN
- Youm7) عندما تدخل المرأة في علاقة حب، أول شيء تبحث عنه مع هذا الشريك هو الأمان والراحة، وعدم الشعور بالقلق أو الخوف من أي شيء، ومع الاستمرار في العلاقة، إذا شعرت بأي شيء يقضى على هذا الأمان، فلا يجعلها تفقد الثقة في شريك حياتها فقط بل في نفسها أيضا، وقد يدفعها ذلك إلى الشعور بالغيرة وعدم الارتياح، ومن هنا نستعرض بعض العلامات التي تساعدك في معرفة إذا كانت تلك المرأة تشعر بالأمان أم تفتقر إلى الثقة بالنفس، وذلك وفقا لما نشرة موقع "ideapod".
مرآة أولاً: أشياء تفعلها النساء عندما تفتقر إلى الثقة بالنفس تطلب تأكيدات
عندما تفتقر النساء في العلاقات إلى الثقة بالنفس، فإنهن يبحثن عن الطمأنينة المستمرة، وذلك لأن النساء ذوات الثقة القليلة لا يشعرن بالسعادة، فقد يعتقدن أنهم ليسوا جذابين أو مثيرين للاهتمام أو لا يستحقون شريكهم، فتجدهن دائما يسألن شريك حياتهن "هل تحبني؟"، ولكن حتى لو أخبرهن النصف الآخر أنهن رائعات، فإن هذا قد لا يكون كافيا بالنسبة لهن.
تصبح دفاعية
النساء اللاتي يفتقرن إلى الثقة يفكرن في أنفسهن بشكل متواضع، فمن السهل عليهن تحريف كلمات شريكهن، ووضع افتراضات وأخذ التعليقات البريئة بطريقة خاطئة، فمثلا عندما تسأل شريكها عن مظهرها ويجاوبها أنها رائعة، قد يزعجها هذا التعليق، لأنه ليس الرد الذي كانت تتمناه.
تصبح محاصرة
ولأن النساء ذوات الثقة المنخفضة بالنفس يخشين مما قد يحدث عندما يكون شركاؤهن بعيدين، فإنهن يتمسكن بهن على مدار الساعة طوال الوقت، فهناك فرق بين الرغبة في التواجد حول شريكك طوال الوقت والحاجة إلى ذلك، وقد أظهرت الدراسات أن التشبث هو من بين أهم الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى كسر العلاقة.
يقومون بفحص هاتف شريكهم ووسائل التواصل الاجتماعي
تميل النساء ذوات الثقة المنخفضة بالنفس إلى عدم الثقة بشركائهن، يمكن أن يؤدي هذا إلى سلوكيات مثل التحقق من هاتف الشريك وحتى الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد يقومون بالبحث وراء الصور التي أعجب بها شريكهم.
النظر إلى الهاتف
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