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12 مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية فى دول غرب ووسط أفريقيا خلال 2023

10/21/2023 11:32:08 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولى أنه تم تمويل مشروعات في منطقة غرب ووسط أفريقيا عن طريق القروض.

وذكر الموقع الرسمي عن ارتباطات البنك الدولي في السنة المالية غرب ووسط أفريقيا، أنه في السنة المالية 2023 وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 12.0 مليار دولار لغرب ووسط أفريقيا بغرض تمويل 73 عملية، تشمل 564 مليون دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و11.4 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.

وأشار الإنفوجراف الخاص بالبنك الدولى إلى أنه تم تخصيص 15% من المبلغ للطاقة والصناعات الاستخراجية و11% للحماية الاجتماعية و 10% للزراعة والصيد، و9% للتعليم و9% للنقل و5% للمياه، و4% للصحة .










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