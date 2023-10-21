ما هو مؤشر الخوف VIX وعلاقته مع حركة الذهب؟

MENAFN - Youm7) هناك الكثير من المصطلحات والمسميات في أسواق المال ربما لا نسمع عنها كثيرًا، وفي السياق التالي نلقى الضوء على أحد هذه المصطلحات وهو مؤشر الخوف VIX فماذا يعني مؤشر الخوف وهل له علاقه مباشرة أو غير مباشرة مع حركة الذهب في البورصة العالمية.

مؤشر الخوف VIX يسميه البعض مؤشر التقلُّبات ومعروف لدى المختصين باسم مؤشر VIX، هو واحد من أكثر المقاييس شيوعًا في توجهات الأسواق بالنسبة للمتداولين في البورصات العالمية، ولا يُمثل مؤشر VIX أداة مفيدة لتقييم المخاطر فحسب، لكنه يقيس تقلبات الأسواق المالية وتقييم المخاطرعند التداول.

ويمثل مؤشر VIX فرصة للاستفادة من تقلبات الأسعار نفسها وحقق مؤشر التذبذب VIX ارتفاع لأعلى مستوى من أكثر من 7 شهور هذا الأسبوع، كما أن أحد أهم المعلومات عن هذا المؤشر هو ارتباطه بشكل عكسي مع الذهب، ويعني ارتفاع هذا المؤشر تزايد الخوف في الأسواق وبالتالي ارتفاع الطلب على الذهب.

ويقيس "مؤشر الخوف" التوقعات بشأن تذبذب أسعار الأسهم المدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على مدى 30 يوما، وارتفاع قراءة المؤشر تعني ارتفاع التذبذب بالسوق، أما انخفاض قراءة المؤشر فتعني أن المخاطر بسوق الأسهم منخفضة.

مؤشر الخوف لا يحدد مدى التذبذب الفعلي، ولا يزعم معرفة ما سيحدث بالبورصة خلال الشهر المقبل، الأمر يستند بالكامل على توقعات المتداولين بالسوق ومعنوياتهم، وليس بالضرورة مؤشرا على مستوى المخاطر.



