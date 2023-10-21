500 ألف يورو من ألمانيا لتعزيز المهارات التجارية في الاقتصادات النامية

MENAFN - Youm7) تساهم الحكومة الألمانية بمبلغ 500000 يورو (حوالي 480000 فرنك سويسري) لمساعدة الاقتصادات النامية والأقل نموًا (LCD) على القيام بدور أكثر نشاطًا في مفاوضات التجارة العالمية ، حيث وقعت الممثلة الدائمة المناوبة لألمانيا لدى منظمة التجارة العالمية ، بيتينا فالدمان، مذكرة التفاهم نيابة عن الحكومة الألمانية في منظمة التجارة العالميةبحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية wto .

أضاف الموقع أن مساهمة ألمانيا في الصندوق الاستئماني العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية ستمول ورش عمل تدريبية للمسؤولين الحكوميين لمساعدتهم على تعميق فهمهم لقواعد التجارة المتعددة الأطراف وتعزيز قدرتهم التفاوضية ، وقد تم تنظيم ما يقرب من 2800 ورشة عمل منذ إنشاء الصندوق في عام 2001.

وقالت المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا: "أشكر ألمانيا على دعمها السخي لجهود منظمة التجارة العالمية لتعزيز القدرات التجارية للاقتصادات النامية والبلدان الأقل نمواً ، وهذا سيساعد المزيد من الناس في هذه البلدان على الاستفادة من الفرص التي توفرها التجارة الدولية.

وقالت

فالدمان: "تؤمن ألمانيا بقوة بالعمل القيم الذي يقوم به الصندوق الاستئماني العالمي. ونشكر كل من يساعد في نشر فكرة قواعد التجارة الدولية ونأمل أن يستفيد الكثيرون من مساهمتنا”.

وبشكل عام، ساهمت ألمانيا بحوالي 26.6 مليون فرنك سويسري في الصندوق الاستئماني العالمي على مدار ما يقرب من 25 عامًا.