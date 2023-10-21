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رئيس الصناعات الهندسية : 286.4 مليون جنيه صادرات مصانع النحاس المصرية

10/21/2023 11:32:07 PM
(MENAFN- Youm7) تركز شركات قطاع الأعمال العام على زيادة الصادرات بشكل كبير ؛مما يساهم في تحسين موارد الشركات من جانب وتواجدها دوليا من جانب أخر كمنتجات صنع في مصر في الخارج .

كشف المهندس خالد الفقى ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن من بين المصانع المتميزة في التصدير وفى الإنتاج ،والتي نجحت في التحول من تحقيق خسائر إلى تحقيق ربحية مصانع النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،لافتا إنه خلال
الفترة 2021/1/1 – 2023/9/30 بلغت صادرات المصانع 3812 طن بقيمة 286.4 مليون جنيه .

وأشارت بيانات الشركة إنه خلال العام المالى 2021-2022 ،بلغ حجم الصادرات نحو
1572.7 طن بقيمة 100.9 مليون جنيه ، فيما بلغ الإنتاج 12.7 ألف طن بقيمة 817.8 مليون جنيه .

وخلال العام المالى 2022-2023
بلغت الصادرات 1170 طن بقيمة 116.2 مليون جنيه ،والإنتاج
بلغ 15.65 الف طن بقيمة 1.56 مليار جنيه بإجمالى 1.67 مليار جنيه .

وفى الفترة من أول يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر 2023 ، بلغت الصادرات 234.8 طن بقيمة 15.1 مليون جنيه ،وبلغ الإنتاج 5576 طن ، بقيمة 574.6
مليون جنيه .

كما أظهرت المؤشرات المالية لمصانع النحاس المصرية التي يقودها الدكتور محمد حسن مهنى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ، والدكتور مهندس وائل شعبان الرئيس التنفيذي العو المنتدب ،
أن شهر مايو الماضى
يعد أعلي شهر في الصادرات بلغت قيمتها نحو 16.4 مليون جنيه العام الجارى ، فيما بلغت نسبة الزيادة في متوسط الإنتاج
من
2020/10/31-2020/4/1 الى 2023/9/30-2020/11/1 نحو
105.6% ، وبلغت نسبة الزيادة في متوسط المبيعات من 2020/10/31-2020/4/1 الى 2023/9/30-2020/11/1 نحو
90.2%







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