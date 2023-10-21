ثقافة الطفل يطلق مسابقة عروض أراجوزية.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

MENAFN - Youm7) فى إطار دور المركز فى الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار، وبعد أن تم تخريج خمسين لاعب ولاعبة أراجوز على مدار العامين السابقين، يستعد المركز لإطلاق مسابقة لأفضل عروض لنمر أراجوزية جديدة وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعًا على عمل فرق للأراجوز فى المحافظات، وتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبي الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.

وأعلن المركز شروط مسابقة عروض أراجوزية فى دورتها الثانية، نمر مقدمة لجمهور الأطفال مراعاة الآداب العامة في الأداء والتحريك، موضوعات تتناول القيم النبيلة مثل "نبذ العنف، الانتماء للوطن، عدم التنمر وقبول الآخر، قيمة التعلم"، إلى جانب كتابة الفقرة حتى

وإن كانت بها مناطق ارتجال، على أن تكون مدة العرض لا تزيد عن 15 دقيقة، وتقدم نصوص العروض التي ستشارك قبل موعد مسابقة العروض بأسبوع، على أن يكون آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم 10 نوفمبر 2023

الفرق ملتزمة بتقديم العروض بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2023، جوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث ، يتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة، يتم التقديم في مقر الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.