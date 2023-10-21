ثقافة الطفل يطلق مسابقة عروض أراجوزية.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

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- Youm7) فى إطار دور المركز فى الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار، وبعد أن تم تخريج خمسين لاعب ولاعبة أراجوز على مدار العامين السابقين، يستعد المركز لإطلاق مسابقة لأفضل عروض لنمر أراجوزية جديدة وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعًا على عمل فرق للأراجوز فى المحافظات، وتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبي الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.
وأعلن المركز شروط مسابقة عروض أراجوزية فى دورتها الثانية، نمر مقدمة لجمهور الأطفال مراعاة الآداب العامة في الأداء والتحريك، موضوعات تتناول القيم النبيلة مثل "نبذ العنف، الانتماء للوطن، عدم التنمر وقبول الآخر، قيمة التعلم"، إلى جانب كتابة الفقرة حتى
وإن كانت بها مناطق ارتجال، على أن تكون مدة العرض لا تزيد عن 15 دقيقة، وتقدم نصوص العروض التي ستشارك قبل موعد مسابقة العروض بأسبوع، على أن يكون آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم 10 نوفمبر 2023
الفرق ملتزمة بتقديم العروض بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2023، جوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث ، يتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة، يتم التقديم في مقر الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.
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