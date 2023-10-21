طه حسين سيرة عقل مصرى فى الأعلى للثقافة بمناسبة مرور نصف قرن على رحيله

MENAFN - Youm7) بمناسبة احتفالية نصف قرن على رحيل الدكتور طه حسين ، ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "طه حسين .. سيرة عقل مصرى" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك اليوم الأحد، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتى الندوة بمشاركة الدكتور سامى سليمان، وإيهاب الملاح، وسعد القرش، والدكتور محمود عبد البارى، والدكتورة رشا صالح، ورضوى الأسود، وإيمان أحمد يوسف.

يشار إلى أن عميد الأدب العربى طه حسين ولد فى 15 نوفمبر 1889 ورحل عن عالمنا

في 28 أكتوبر 1973م، وهو أديب وناقد مصري، بل ويعد من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ورائدا لحركة التنوير فى مصر.

درس طه حسين في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية. عمل عميدًا لكلية الآداب، ثم رئيسا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف. من أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي 1926، ومستقبل الثقافة في مصر 1938.

ويشار إلى أن جامعة الإسكندرية، تعد إحدى أكبر الجامعات في مصر، وثالث جامعة أنشأت بعد جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في القاهرة في العصر الحديث، يرجع تاريخ إنشاءها إلى سنة 1938 كفرع لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول، وظلت كذلك حتى صدر المرسوم الملكي رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية، وتولى رئاستها طه حسين.