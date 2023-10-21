طه حسين سيرة عقل مصرى فى الأعلى للثقافة بمناسبة مرور نصف قرن على رحيله

(MENAFN
- Youm7) بمناسبة احتفالية نصف قرن على رحيل الدكتور طه حسين ، ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "طه حسين .. سيرة عقل مصرى" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك اليوم الأحد، فى تمام الساعة السادسة مساءً.
وتأتى الندوة بمشاركة الدكتور سامى سليمان، وإيهاب الملاح، وسعد القرش، والدكتور محمود عبد البارى، والدكتورة رشا صالح، ورضوى الأسود، وإيمان أحمد يوسف.
يشار إلى أن عميد الأدب العربى طه حسين ولد فى 15 نوفمبر 1889 ورحل عن عالمنا
في 28 أكتوبر 1973م، وهو أديب وناقد مصري، بل ويعد من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ورائدا لحركة التنوير فى مصر.
درس طه حسين في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية. عمل عميدًا لكلية الآداب، ثم رئيسا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف. من أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي 1926، ومستقبل الثقافة في مصر 1938.
ويشار إلى أن جامعة الإسكندرية، تعد إحدى أكبر الجامعات في مصر، وثالث جامعة أنشأت بعد جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في القاهرة في العصر الحديث، يرجع تاريخ إنشاءها إلى سنة 1938 كفرع لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول، وظلت كذلك حتى صدر المرسوم الملكي رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية، وتولى رئاستها طه حسين.
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