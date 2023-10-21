Sunday, 22 October 2023 07:09 GMT

إطلاق مشروع أهل مصر والاحتفاء بذكرى طه حسين والتوعية ضد الإدمان فى بورسعيد

10/21/2023 11:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ويستمر وحتى الخميس المقبل 26 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق أسبوع جديد من مشروع "أهل مصر" الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية، تحت شعار "يهمنا الإنسان" بقصر ثقافة بورسعيد، يوم 25 أكتوبر الحالى، ويتضمن عددا من الورش الفنية والأدبية والفعاليات المتنوعة والزيارات التثقيفية لأشهر معالم المدينة الباسلة، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثاني من نوڤمبر المقبل.

ويشهد هذا الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بأحدث إصداراتها في فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، وتتواصل الاحتفالات بالمحافظات بمناسبة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، إلى جانب استمرار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء واليوم العالمى للمعلم.

كما تحتفي قصور الثقافة بالذكرى الخمسين لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين، وذكرى وفاة المخرج شادي عبد السلام من خلال عدة فعاليات تقام بالمدارس، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتشهد محافظة الفيوم أسبوعا ثقافيا بعنوان "أثر المخدرات على النشء" بالتعاون مع مديرية الصحة ومركز مكافحة وعلاج الأدمان، يستمر حتى 29 أكتوبر، بينما يتجدد اللقاء الأسبوعي مع برنامج ترسيخ قيم المواطنة لتحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا.

وفيما يتعلق بأنشطة السينما والمسرح، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي، مجموعة من أفلام السينما العالمية، يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين، وتتوالى عروض مسرحية "المغامرة " على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك في أسبوعها الأخير.

ويحفل هذا الأسبوع بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات بمجموعة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش من أهمها إعداد ممثل مسرحي، تعليم أساسيات الخط العربي، الموسيقى، البرمجة، الخياطة، والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات تناقش قصايا الساعة ومنها محاربة الإرهاب، الحفاظ على الأمن المائي، تمكين المرأة، الذكاء الاصطناعي والهوية، وتوفير الطاقة، وغيرها.







MENAFN21102023000132011024ID1107281611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث