إطلاق مشروع أهل مصر والاحتفاء بذكرى طه حسين والتوعية ضد الإدمان فى بورسعيد

MENAFN - Youm7) تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ويستمر وحتى الخميس المقبل 26 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق أسبوع جديد من مشروع "أهل مصر" الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية، تحت شعار "يهمنا الإنسان" بقصر ثقافة بورسعيد، يوم 25 أكتوبر الحالى، ويتضمن عددا من الورش الفنية والأدبية والفعاليات المتنوعة والزيارات التثقيفية لأشهر معالم المدينة الباسلة، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثاني من نوڤمبر المقبل.

ويشهد هذا الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بأحدث إصداراتها في فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، وتتواصل الاحتفالات بالمحافظات بمناسبة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، إلى جانب استمرار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء واليوم العالمى للمعلم.

كما تحتفي قصور الثقافة بالذكرى الخمسين لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين، وذكرى وفاة المخرج شادي عبد السلام من خلال عدة فعاليات تقام بالمدارس، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتشهد محافظة الفيوم أسبوعا ثقافيا بعنوان "أثر المخدرات على النشء" بالتعاون مع مديرية الصحة ومركز مكافحة وعلاج الأدمان، يستمر حتى 29 أكتوبر، بينما يتجدد اللقاء الأسبوعي مع برنامج ترسيخ قيم المواطنة لتحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا.

وفيما يتعلق بأنشطة السينما والمسرح، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي، مجموعة من أفلام السينما العالمية، يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين، وتتوالى عروض مسرحية "المغامرة " على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك في أسبوعها الأخير.

ويحفل هذا الأسبوع بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات بمجموعة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش من أهمها إعداد ممثل مسرحي، تعليم أساسيات الخط العربي، الموسيقى، البرمجة، الخياطة، والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات تناقش قصايا الساعة ومنها محاربة الإرهاب، الحفاظ على الأمن المائي، تمكين المرأة، الذكاء الاصطناعي والهوية، وتوفير الطاقة، وغيرها.