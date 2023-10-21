إطلاق مشروع أهل مصر والاحتفاء بذكرى طه حسين والتوعية ضد الإدمان فى بورسعيد

(MENAFN
- Youm7) تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ويستمر وحتى الخميس المقبل 26 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.
من أبرز تلك الفعاليات انطلاق أسبوع جديد من مشروع "أهل مصر" الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية، تحت شعار "يهمنا الإنسان" بقصر ثقافة بورسعيد، يوم 25 أكتوبر الحالى، ويتضمن عددا من الورش الفنية والأدبية والفعاليات المتنوعة والزيارات التثقيفية لأشهر معالم المدينة الباسلة، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثاني من نوڤمبر المقبل.
ويشهد هذا الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بأحدث إصداراتها في فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، وتتواصل الاحتفالات بالمحافظات بمناسبة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، إلى جانب استمرار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء واليوم العالمى للمعلم.
كما تحتفي قصور الثقافة بالذكرى الخمسين لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين، وذكرى وفاة المخرج شادي عبد السلام من خلال عدة فعاليات تقام بالمدارس، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وتشهد محافظة الفيوم أسبوعا ثقافيا بعنوان "أثر المخدرات على النشء" بالتعاون مع مديرية الصحة ومركز مكافحة وعلاج الأدمان، يستمر حتى 29 أكتوبر، بينما يتجدد اللقاء الأسبوعي مع برنامج ترسيخ قيم المواطنة لتحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا.
وفيما يتعلق بأنشطة السينما والمسرح، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي، مجموعة من أفلام السينما العالمية، يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين، وتتوالى عروض مسرحية "المغامرة " على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك في أسبوعها الأخير.
ويحفل هذا الأسبوع بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات بمجموعة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش من أهمها إعداد ممثل مسرحي، تعليم أساسيات الخط العربي، الموسيقى، البرمجة، الخياطة، والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات تناقش قصايا الساعة ومنها محاربة الإرهاب، الحفاظ على الأمن المائي، تمكين المرأة، الذكاء الاصطناعي والهوية، وتوفير الطاقة، وغيرها.
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