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مستخدمو نتفليكس يهددون بإلغاء اشتراكاتهم مع ارتفاع الأسعار لملايين العملاء

10/21/2023 11:31:57 PM
(MENAFN- Youm7) هدد مستخدمو نتفليك الغاضبون بإلغاء حساباتهم حيث أعلنت خدمة البث أنها سترفع أسعارها لملايين العملاء في المملكة المتحدة، وسيواجه المستخدمون الآن رسومًا شهرية تصل إلى 17.99 جنيه إسترليني للوصول إلى الخدمة بزيادة قدرها 2 جنيه إسترليني شهري.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتقد عشاق السينما القرار ووصفوا نتفليكس بأنها "جشعة"، وبالانتقال إلى X (Twitter سابقًا)، انتقد المستخدمون نتفليكس لتقديمها خدمة أسوأ بتكلفة أعلى، زاعمين أن خدمة البث مليئة بـ "محتوى الحشو".



وهدد آخرون باللجوء إلى مواقع البث غير القانونية، أو القرصنة الرقمية، ردًا على قرار نتفليكس.



أعلنت نتفليكس، أن الاشتراكات المميزة الخالية من الإعلانات ستصل إلى 17.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، أي أعلى بمقدار 2 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر، بينما ستزيد الخطة الأساسية جنيهًا إسترلينيًا واحدًا شهريًا إلى 7.99 جنيهًا إسترلينيًا.



وتقول الشركة أيضًا إنها ترفع سعر خدمة البث الأغلى لديها بمقدار 2 دولار إلى 23 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 10٪، وخطة البث الخالية من الإعلانات الأقل سعرًا إلى 12 دولارًا، وهو ارتفاع آخر قدره 2 دولار.



يقول العديد من المعلقين أن هذه الزيادة في الأسعار تدفعهم إلى ترك الخدمة، حيث جاءت بعض التعليقات، "هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يقومون فيها بزيادة الأسعار.. سأقوم بالإلغاء رسميًا"، وأضاف أحد المعلقين: "نتفليكس أصبحت جشعة مرة أخرى".












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