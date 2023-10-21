طريقة تشغيل يوتيوب ميوزيك فى الوضع الافتراضى على أجهزل أبل Homepod

MENAFN - Youm7) أعلنت "جوجل " إطلاق دعم يوتيوب ميوزيك، رسميا، على Apple HomePod لجميع أعضاء Premium وMusic Premium على مستوى العالم، ما يسمح التكامل للمستخدمين باستخدام الأوامر الصوتية.ويحتاج تشغيل الموسيقى على YouTube Music، أمر طلب من مساعد آبل بتشغيل الموسيقى، أما إذا كانت خدمة يوتيوب ميوزيك هي خدمتك الافتراضية، فلن يضطر المستخدمون هذا الأمر. طريقة ضبط يوتيوب ميوزيك في الوضع الافتراضي على Homepod

-تأكد من حصولك على أحدث إصدار من تطبيق يوتيوب ميوزيك.

- انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات المتصلة > الاتصال بـ HomePod. - بمجرد اكتمال الإعداد، يمكنك قول "يا Siri، قم بتشغيل الموسيقى على YouTube Music". - انتقل إلى تطبيق Home (على جهاز iOS الخاص بك) > الإعدادات > انقر فوق اسم المستخدم > انقر فوق الخدمة الافتراضية واختر YouTube Music.وأعلنت جوجل مؤخرًا أنها "ستتوقف Google Podcasts" في وقت ما من عام 2024، مما يعني أن يوتيوب ميوزيك سيكون تطبيق وخدمة البودكاست الوحيدة للشركة.ستحصل ملفات البودكاست في YouTube Music على عدد كبير من التحديثات، بما في ذلك التوفر العالمي الكامل قبل نهاية عام 2023.