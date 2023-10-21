طريقة تشغيل Airpods يدويًا على جهاز آخر فى Ios 17.. اعرف الخطوات

(MENAFN
- Youm7) بدأت شركة آب في طرح الإصدار الثابت من نظام التشغيل iOS 17 بعد وقت قصير من إطلاق الشركة لأحدث تشكيلة هواتفها الذكية، سلسلة آيفون 15 في سبتمبر.
توفر أحدث البرامج من شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو، العديد من التحسينات والميزات الجديدة، وقد وقامت شركة آبل أيضًا مع iOS 17 بتحسين ميزة AirPods التي تساعد الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء على التبديل بين أجهزة متعددة، حيث تسمح الشركة أيضًا للمستخدمين بتبديل أجهزة AirPods الخاصة بهم يدويًا بين الأجهزة.
لاحظت آبل في صفحة معاينة iOS 17 أن "تحديثات التبديل التلقائي تجعل التنقل بين أجهزة آبل المزودة بسماعات AirPods أسهل وأسرع وأكثر موثوقية."
قيود الجهاز
تحتوي ميزة التبديل التلقائي على بعض القيود على الجهاز، ما يعني أن الميزة ستعمل فقط على أجهزة محددة، وهذا يتضمن:
- آيفون XS وآيفون XR والموديلات الأحدث
- أيربودز (الجيل الثاني والثالث)
- أيربودز برو (الجيل الأول والثاني)
- ايربودز ماكس
ومع ذلك، فمن الصعب تحديد مدى تحسن التحول مع نظام التشغيل iOS 17، ومن المتوقع أن تسهل شركة آبل توصيل زوج من سماعات AirPods بجهاز Apple TV 4K.
وقد يمنع أحدث البرامج أيضًا جهاز آيباد من الاستيلاء على أيربودز عندما يستمع المستخدم إلى جهاز آيفون الخاص به.
وربما قامت شركة آبل بإعادة صياغة الخوارزميات الداخلية حول تبديل أيربودز تلقائيًا بين الأجهزة، لكن لم يغير الطريقة التي يقوم بها المستخدمون بذلك يدويًا عندما يحتاجون إلى ذلك.
فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية تحويل ايربودزغ يدويًا إلى جهاز آخر:
طريقة تبديل أيربودز يدويًا بين الأجهزة
اسحب لأسفل للحصول على مركز التحكم على جهاز آيفون الخاص بك
اضغط على الأيقونة التي تظهر في أعلى يمين قسم الموسيقى
سوف تحصل على قائمة الأجهزة المتاحة، اختر الجهاز الذي تريد أن تقوم أيربودز بالتبديل إليه
سيتعين على المستخدمين النقر على الأيقونة الموجودة في قسم الموسيقى للعثور على قائمة الأجهزة.
من المهم أيضًا ملاحظة أن الجزء الموسيقي في مركز التحكم صغير جدًا، ومع ذلك فهو يتضمن ثلاث مناطق متميزة يمكنك النقر عليها للحصول على نتائج مختلفة.
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