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طريقة تشغيل Airpods يدويًا على جهاز آخر فى Ios 17.. اعرف الخطوات

10/21/2023 11:31:57 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت شركة آب في طرح الإصدار الثابت من نظام التشغيل iOS 17 بعد وقت قصير من إطلاق الشركة لأحدث تشكيلة هواتفها الذكية، سلسلة آيفون 15 في سبتمبر.



توفر أحدث البرامج من شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو، العديد من التحسينات والميزات الجديدة، وقد وقامت شركة آبل أيضًا مع iOS 17 بتحسين ميزة AirPods التي تساعد الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء على التبديل بين أجهزة متعددة، حيث تسمح الشركة أيضًا للمستخدمين بتبديل أجهزة AirPods الخاصة بهم يدويًا بين الأجهزة.



لاحظت آبل في صفحة معاينة iOS 17 أن "تحديثات التبديل التلقائي تجعل التنقل بين أجهزة آبل المزودة بسماعات AirPods أسهل وأسرع وأكثر موثوقية."



قيود الجهاز


تحتوي ميزة التبديل التلقائي على بعض القيود على الجهاز، ما يعني أن الميزة ستعمل فقط على أجهزة محددة، وهذا يتضمن:

- آيفون XS وآيفون XR والموديلات الأحدث

- أيربودز (الجيل الثاني والثالث)

- أيربودز برو (الجيل الأول والثاني)

- ايربودز ماكس



ومع ذلك، فمن الصعب تحديد مدى تحسن التحول مع نظام التشغيل iOS 17، ومن المتوقع أن تسهل شركة آبل توصيل زوج من سماعات AirPods بجهاز Apple TV 4K.



وقد يمنع أحدث البرامج أيضًا جهاز آيباد من الاستيلاء على أيربودز عندما يستمع المستخدم إلى جهاز آيفون الخاص به.



وربما قامت شركة آبل بإعادة صياغة الخوارزميات الداخلية حول تبديل أيربودز تلقائيًا بين الأجهزة، لكن لم يغير الطريقة التي يقوم بها المستخدمون بذلك يدويًا عندما يحتاجون إلى ذلك.




فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية تحويل ايربودزغ يدويًا إلى جهاز آخر:



طريقة تبديل أيربودز يدويًا بين الأجهزة


اسحب لأسفل للحصول على مركز التحكم على جهاز آيفون الخاص بك



اضغط على الأيقونة التي تظهر في أعلى يمين قسم الموسيقى



سوف تحصل على قائمة الأجهزة المتاحة، اختر الجهاز الذي تريد أن تقوم أيربودز بالتبديل إليه



سيتعين على المستخدمين النقر على الأيقونة الموجودة في قسم الموسيقى للعثور على قائمة الأجهزة.



من المهم أيضًا ملاحظة أن الجزء الموسيقي في مركز التحكم صغير جدًا، ومع ذلك فهو يتضمن ثلاث مناطق متميزة يمكنك النقر عليها للحصول على نتائج مختلفة.














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