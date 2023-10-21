Ios 17.. كيفية إعداد صوتك الشخصى على أيفون

MENAFN - Youm7) قدمت أبل مجموعة من الميزات الجديدة مع نظام التشغيل iOS 17، إحدى الإضافات البارزة هي "الصوت الشخصي"، المصمم لمستخدمي آيفون الذين قد يشعرون بالقلق بشأن فقدان قدرتهم على التحدث أو لديهم إعاقة في الكلام.وباستخدام ميزة الصوت الشخصي، يمكن للمستخدمين حفظ واستخدام الصوت الذي يعكس صوتهم بشكل آمن للاتصال النصي على جهاز آيفون الخاص بك، كما تتيح لك هذه الميزة إنشاء صوت فريد خاص بك، والذي يمكنك بعد ذلك استخدامه للكتابة في FaceTime، وأثناء المكالمات الهاتفية، وفي العديد من تطبيقات الاتصال المساعدة، كما أنه متوفر بلغات مختارة.تعتبر هذه الميزة ذات قيمة خاصة للأفراد الذين يعانون من حالات صحية مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) والتي قد تؤثر على كلامهم، حيث تقول أبل "صوتك الشخصي" ليس مجرد صوت - إنه نسخة طبق الأصل من صوتك، ومخزن بشكل آمن على جهاز آيفون الخاص بك، يمكنك استخدامه لإجراء محادثات هاتفية عادية ومكالمات فيديو وحتى مع تطبيقات الاتصالات البديلة والمعززة (AAC) التابعة لجهات خارجية.ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Personal Voice مخصص للاستخدام الشخصي فقط، كن مطمئنًا، لن تتمكن جهة الاتصال القديمة من الوصول إليها. صوتك، على طريقتك، مباشرة على جهاز آيفون الخاص بك.فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إعداد صوتك الشخصي على آيفون:

1.انتقل إلى تطبيق الإعدادات

تأكد من أن جهاز آيفون الخاص بك يعمل بنظام iOS 17، ثم افتح تطبيق الإعدادات على جهازك.2.انتقل إلى علامة التبويب إمكانية الوصول اسحب لأسفل في قائمة الإعدادات وانقر على "إمكانية الوصول".3. الوصول إلى الصوت الشخصي قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى حتى تجد قسم "الكلام"، ثم حدد "الصوت الشخصي".4.قم بإنشاء صوتك الشخصي اضغط على "إنشاء صوت شخصي" لبدء عملية حفظ الصوت.5. اتبع المطالبات فقط اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. قم بتسجيل صوتك في مكان هادئ، مع إبقاء جهاز آيفون الخاص بك على بعد حوالي 6 بوصات من فمك. تحدث بشكل طبيعي، وإذا لزم الأمر، يمكنك التوقف والاستئناف في أي وقت. إذا لم تكتمل الميزة، فحاول شحن آيفون الخاص بك باستخدام كابل سلكي طوال الليل، وليس لاسلكيًا.6.حفظ وتسمية صوتك لديك خيار تسمية صوتك المحفوظ أو استخدام الاسم الافتراضي. قبل البدء بالتسجيل، سيتم فحص الصوت للتأكد من وضوحه.7.ابدأ التسجيل بمجرد أن تصبح جاهزًا، سترشدك عملية التسجيل عبر سلسلة من العبارات. ويتقدم تلقائيًا من عبارة إلى أخرى.8.احفظ تقدمك في أي وقت أثناء التسجيل، يمكنك النقر على "تم" في الزاوية العلوية اليسرى لحفظ تقدمك والعودة لاحقًا. إذا لزم الأمر، يمكنك أيضًا الرجوع إلى العبارة السابقة عن طريق النقر على سهم الرجوع.9.تمكين الكلام المباشر بعد إعداد صوتك الشخصي، يمكنك تمكين ميزة Live Speech، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "إمكانية الوصول"، وقم بإعداد اختصار النقر الثلاثي لهذه الميزة.