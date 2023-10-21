Ios 17.. كيفية إعداد صوتك الشخصى على أيفون

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- Youm7) قدمت أبل مجموعة من الميزات الجديدة مع نظام التشغيل iOS 17، إحدى الإضافات البارزة هي "الصوت الشخصي"، المصمم لمستخدمي آيفون الذين قد يشعرون بالقلق بشأن فقدان قدرتهم على التحدث أو لديهم إعاقة في الكلام.
وباستخدام ميزة الصوت الشخصي، يمكن للمستخدمين حفظ واستخدام الصوت الذي يعكس صوتهم بشكل آمن للاتصال النصي على جهاز آيفون الخاص بك، كما تتيح لك هذه الميزة إنشاء صوت فريد خاص بك، والذي يمكنك بعد ذلك استخدامه للكتابة في FaceTime، وأثناء المكالمات الهاتفية، وفي العديد من تطبيقات الاتصال المساعدة، كما أنه متوفر بلغات مختارة.
تعتبر هذه الميزة ذات قيمة خاصة للأفراد الذين يعانون من حالات صحية مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) والتي قد تؤثر على كلامهم، حيث تقول أبل "صوتك الشخصي" ليس مجرد صوت - إنه نسخة طبق الأصل من صوتك، ومخزن بشكل آمن على جهاز آيفون الخاص بك، يمكنك استخدامه لإجراء محادثات هاتفية عادية ومكالمات فيديو وحتى مع تطبيقات الاتصالات البديلة والمعززة (AAC) التابعة لجهات خارجية.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Personal Voice مخصص للاستخدام الشخصي فقط، كن مطمئنًا، لن تتمكن جهة الاتصال القديمة من الوصول إليها. صوتك، على طريقتك، مباشرة على جهاز آيفون الخاص بك.
فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إعداد صوتك الشخصي على آيفون:
1.انتقل إلى تطبيق الإعدادات
تأكد من أن جهاز آيفون الخاص بك يعمل بنظام iOS 17، ثم افتح تطبيق الإعدادات على جهازك.
2.انتقل إلى علامة التبويب إمكانية الوصول اسحب لأسفل في قائمة الإعدادات وانقر على "إمكانية الوصول".
3. الوصول إلى الصوت الشخصي قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى حتى تجد قسم "الكلام"، ثم حدد "الصوت الشخصي".
4.قم بإنشاء صوتك الشخصي اضغط على "إنشاء صوت شخصي" لبدء عملية حفظ الصوت.
5. اتبع المطالبات فقط اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. قم بتسجيل صوتك في مكان هادئ، مع إبقاء جهاز آيفون الخاص بك على بعد حوالي 6 بوصات من فمك. تحدث بشكل طبيعي، وإذا لزم الأمر، يمكنك التوقف والاستئناف في أي وقت. إذا لم تكتمل الميزة، فحاول شحن آيفون الخاص بك باستخدام كابل سلكي طوال الليل، وليس لاسلكيًا.
6.حفظ وتسمية صوتك لديك خيار تسمية صوتك المحفوظ أو استخدام الاسم الافتراضي. قبل البدء بالتسجيل، سيتم فحص الصوت للتأكد من وضوحه.
7.ابدأ التسجيل بمجرد أن تصبح جاهزًا، سترشدك عملية التسجيل عبر سلسلة من العبارات. ويتقدم تلقائيًا من عبارة إلى أخرى.
8.احفظ تقدمك في أي وقت أثناء التسجيل، يمكنك النقر على "تم" في الزاوية العلوية اليسرى لحفظ تقدمك والعودة لاحقًا. إذا لزم الأمر، يمكنك أيضًا الرجوع إلى العبارة السابقة عن طريق النقر على سهم الرجوع.
9.تمكين الكلام المباشر بعد إعداد صوتك الشخصي، يمكنك تمكين ميزة Live Speech، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "إمكانية الوصول"، وقم بإعداد اختصار النقر الثلاثي لهذه الميزة.
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