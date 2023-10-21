Sunday, 22 October 2023 07:09 GMT

اكتشاف بحيرة طينية على سطح المريخ ربما تخفى علامات الحياة

10/21/2023 11:31:51 PM
(MENAFN- Youm7) يريد علماء الكواكب البحث عن البصمات الحيوية فيما يعتقدون أنه كان في السابق بحيرة طينية مريخية، وبعد أن درس العلماء ما يعتقدون أنها بقايا مجففة لبحيرة طينية استوائية على المريخ، تشير دراستهم إلى وجود كنز مدفون من المياه قد اندفع إلى السطح، مما سيجعل هذه المنطقة رئيسية للبعثات المستقبلية التي تبحث عن آثار الحياة على المري .



وقال ألكسيس رودريجيز، أحد كبار العلماء في معهد علوم الكواكب في أريزونا، لموقع Space: "على الرغم من أن بحيرات المريخ والبراكين الطينية كانت موضوعًا لدراسات سابقة، فإن عملنا يمثل أول تحليل شامل يركز بشكل خاص على بحيرة طينية مفترضة".



ويشير العلماء إلى أن المياه السطحية على المريخ تجمدت منذ حوالي 3.7 مليار سنة، حيث أصبح الغلاف الجوي رقيقًا وبرد السطح، لكن المياه الجوفية تحت الأرض ربما ظلت سائلة في غرف واسعة، علاوة على ذلك، ربما كانت أشكال الحياة قد استقرت في تلك السراديب، تاركة وراءها آثارًا لوجودها.



تشير الدراسة إلى أنه قبل حوالي 3.4 مليار سنة فقط، انهار نظام طبقات المياه الجوفية هذا، مما أدى إلى فيضانات ذات أبعاد أسطورية ألقت رواسب الجبال على السطح، ويمكن للبعثات القريبة المستقبلية أن تقوم يومًا ما بفحص تلك الرواسب بحثًا عن البصمات الحيوية.



وربما بسبب الحرارة الداخلية للكوكب الأحمر التي أدت إلى ذوبان الجليد، صعدت المياه إلى السطح وتشكلت بحيرة موحلة، ومع تبدد الماء، فإنه قد ترك وراءه كل تلك البصمات الحيوية المثيرة.



ولعل الغريب أن تلك المياه ربما ظلت تحت الأرض حتى بعد تلك الفيضانات الضخمة، وفي الواقع، تشير نتائج الباحثين إلى أن الرواسب الموجودة على سطح هذه البحيرة الطينية يعود تاريخها إلى حوالي 1.1 مليار سنة فقط، أي بعد فترة طويلة من فيضانات معظم المياه الجوفية في المريخ، وبالتأكيد بعد فترة طويلة من أن المريخ كان صالحًا للسكن.












MENAFN21102023000132011024ID1107281606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث