Sunday, 22 October 2023 07:08 GMT

مستقبل استخدام Chat GPT في التعليم

10/21/2023 11:31:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصبحت‭ ‬معالجة‭ ‬اللغات‭ ‬الطبيعية‭ (‬ NLP ‭) ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬متزايدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭. ‬فيمكن‭ ‬استخدام‭ ‬البرمجة‭ ‬اللغوية‭ ‬العصبية‭ ‬لتحسين‭ ‬دقة‭ ‬وسرعة‭ ‬تقييم‭ ‬الطلاب،‭ ‬وأتمتة‭ (‬أي‭ ‬جعل‭ ‬الإجراءات‭ ‬والآلات‭ ‬تسير‭ ‬وتعمل‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭) ‬الدرجات،‭ ‬ومساعدة‭ ‬المعلمين‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬طلابهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

وباستمرار‭ ‬تقدم‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬اللغات‭ ‬الطبيعية؛‭ ‬تزداد‭ ‬أيضًا‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬المحولات‭ ‬العامة‭ ‬المدربة‭ ‬مسبقًا‭ ‬والتي‭ ‬تسمى‭ (‬ Chat ‭ ‬ GPT ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬نموذج‭ ‬لغوي‭ ‬يستخدم‭ ‬معالجة‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭ ‬لمحاكاة‭ ‬محادثة‭ ‬تشبه‭ ‬محادثة‭ ‬الإنسان‭.‬

وبينما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬نسبيًّا،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نُعلم‭ ‬ونَتعلم‭ ‬بها‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬المقال،‭ ‬سوف‭ ‬نستكشف‭ ‬مستقبل‭ ‬استخدام‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬في‭ ‬التعليم‭. ‬وتتمثل‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬مزايا‭ ‬استخدام‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خبرات‭ ‬تعلم‭ ‬مخصصة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتكيف‭. ‬فيمكن‭ ‬لـ‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬فهم‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلاب‭ ‬الفردية‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها،‭ ‬وتوفير‭ ‬التغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬والإرشاد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭. ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬ذلك‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح،‭ ‬وتحديد‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدة،‭ ‬وتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬المخصص‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬التعليمية‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجوانب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعاطفية‭ ‬للتعلم،‭ ‬وذلك‭ ‬بتوفيره‭ ‬إحساسًا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬والتفاعل‭ ‬يصعب‭ ‬تكراره‭ ‬في‭ ‬إعدادات‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬التقليدية،‭ ‬بشكل‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬مشاعر‭ ‬الطلاب‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬أكثر‭ ‬دعمًا‭ ‬وتعاطفًا‭.‬

ومن‭ ‬الفوائد‭ ‬الأخرى‭ ‬المحتملة‭ ‬لاستخدام‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬هي‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬ويسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭. ‬فتمكِّن‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬وعلى‭ ‬أي‭ ‬جهاز،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مثالية‭ ‬للتعلم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬والتعليم‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وهذا‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬الرقمية‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬جميع‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬تعليمية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬تطور‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬رؤية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬المتطورة‭ ‬والمتقدمة‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المعلمين‭ ‬والمتعلمين،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭
 ChatGPT ‭ ‬لتطوير‭ ‬خطط‭ ‬تعلم‭ ‬مخصصة‭ ‬تتكيف‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلاب‭ ‬الفردية‭ ‬وأنماط‭ ‬التعلم،‭ ‬وإنشاء‭ ‬خبرات‭ ‬تعليمية‭ ‬تفاعلية،‭ ‬مثل‭ ‬المحاكاة‭ ‬الافتراضية‭ ‬وتمارين‭ ‬لعب‭ ‬الأدوار‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬لاستخدام‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬عيوب‭ ‬وقيود‭ ‬محتملة‭ ‬يجب‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬جودة‭ ‬ودقة‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضًا‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬التدريس‭ ‬التقليدية‭ ‬ودور‭ ‬المعلمين‭ ‬البشريين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التعلم‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تطور‭ ‬ ChatGPT ،‭ ‬فيمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬رؤية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬والقدرات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬إمكاناتها‭ ‬كأداة‭ ‬تعليمية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬مراعاة‭ ‬العيوب‭ ‬والقيود‭ ‬المحتملة‭ ‬لـ‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬بطريقة‭ ‬تكمل‭ ‬طرق‭ ‬التدريس‭ ‬التقليدية‭ ‬وتدعم‭ ‬تعلم‭ ‬الطلاب‭ ‬وتطويرهم‭.‬

{ ‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬بكلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين

MENAFN21102023000055011008ID1107281605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث