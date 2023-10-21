مستقبل استخدام Chat GPT في التعليم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصبحت‭ ‬معالجة‭ ‬اللغات‭ ‬الطبيعية‭ (‬ NLP ‭) ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬متزايدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭. ‬فيمكن‭ ‬استخدام‭ ‬البرمجة‭ ‬اللغوية‭ ‬العصبية‭ ‬لتحسين‭ ‬دقة‭ ‬وسرعة‭ ‬تقييم‭ ‬الطلاب،‭ ‬وأتمتة‭ (‬أي‭ ‬جعل‭ ‬الإجراءات‭ ‬والآلات‭ ‬تسير‭ ‬وتعمل‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭) ‬الدرجات،‭ ‬ومساعدة‭ ‬المعلمين‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬طلابهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

وباستمرار‭ ‬تقدم‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬اللغات‭ ‬الطبيعية؛‭ ‬تزداد‭ ‬أيضًا‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬المحولات‭ ‬العامة‭ ‬المدربة‭ ‬مسبقًا‭ ‬والتي‭ ‬تسمى‭ (‬ Chat ‭ ‬ GPT ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬نموذج‭ ‬لغوي‭ ‬يستخدم‭ ‬معالجة‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭ ‬لمحاكاة‭ ‬محادثة‭ ‬تشبه‭ ‬محادثة‭ ‬الإنسان‭.‬

وبينما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬نسبيًّا،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نُعلم‭ ‬ونَتعلم‭ ‬بها‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬المقال،‭ ‬سوف‭ ‬نستكشف‭ ‬مستقبل‭ ‬استخدام‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬في‭ ‬التعليم‭. ‬وتتمثل‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬مزايا‭ ‬استخدام‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خبرات‭ ‬تعلم‭ ‬مخصصة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتكيف‭. ‬فيمكن‭ ‬لـ‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬فهم‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلاب‭ ‬الفردية‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها،‭ ‬وتوفير‭ ‬التغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬والإرشاد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭. ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬ذلك‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح،‭ ‬وتحديد‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدة،‭ ‬وتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬المخصص‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬التعليمية‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجوانب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعاطفية‭ ‬للتعلم،‭ ‬وذلك‭ ‬بتوفيره‭ ‬إحساسًا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬والتفاعل‭ ‬يصعب‭ ‬تكراره‭ ‬في‭ ‬إعدادات‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬التقليدية،‭ ‬بشكل‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬مشاعر‭ ‬الطلاب‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬أكثر‭ ‬دعمًا‭ ‬وتعاطفًا‭.‬

ومن‭ ‬الفوائد‭ ‬الأخرى‭ ‬المحتملة‭ ‬لاستخدام‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬هي‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬ويسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭. ‬فتمكِّن‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬وعلى‭ ‬أي‭ ‬جهاز،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مثالية‭ ‬للتعلم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬والتعليم‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وهذا‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬الرقمية‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬جميع‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬تعليمية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬تطور‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬رؤية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬المتطورة‭ ‬والمتقدمة‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المعلمين‭ ‬والمتعلمين،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭

‬ ChatGPT ‭ ‬لتطوير‭ ‬خطط‭ ‬تعلم‭ ‬مخصصة‭ ‬تتكيف‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلاب‭ ‬الفردية‭ ‬وأنماط‭ ‬التعلم،‭ ‬وإنشاء‭ ‬خبرات‭ ‬تعليمية‭ ‬تفاعلية،‭ ‬مثل‭ ‬المحاكاة‭ ‬الافتراضية‭ ‬وتمارين‭ ‬لعب‭ ‬الأدوار‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬لاستخدام‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬عيوب‭ ‬وقيود‭ ‬محتملة‭ ‬يجب‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬جودة‭ ‬ودقة‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضًا‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬التدريس‭ ‬التقليدية‭ ‬ودور‭ ‬المعلمين‭ ‬البشريين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التعلم‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تطور‭ ‬ ChatGPT ،‭ ‬فيمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬رؤية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬والقدرات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬إمكاناتها‭ ‬كأداة‭ ‬تعليمية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬مراعاة‭ ‬العيوب‭ ‬والقيود‭ ‬المحتملة‭ ‬لـ‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬بطريقة‭ ‬تكمل‭ ‬طرق‭ ‬التدريس‭ ‬التقليدية‭ ‬وتدعم‭ ‬تعلم‭ ‬الطلاب‭ ‬وتطويرهم‭.‬

{ ‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬بكلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين