ضمن برنامجها الإرشادي لطلبة الجامعات..((مصارف البحرين)) تنظم لقاء مع طالبات الجامعة الملكية للبنات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت جمعية مصارف البحرين لقاء جمع السيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية مع طالبات الجامعة الملكية للبنات، وذلك في إطار برنامج الجمعية الخاص بعقد لقاءات دورية بين شخصيات قيادية في القطاع المالي والمصرفي مع طلبة العلوم المالية في مختلف الجامعات والمعاهد البحرينية.
وقد تحدثت دلال خلال اللقاء عن مسيرتها العملية الممتدة لأكثر من 21 عاما في القطاع المصرفي لما تحمله من خبرات وتجارب مثرية للطالبات لتكون مثلا أعلى يحتذى بها في مسيرة حياتهم العملية كما هي مثال حي لكيفية الوصول لأعلى المراتب والنجاحات في المستقبل.
وتوجهت دلال للطالبات المشاركات في اللقاء بالكثير من النصائح على الصعيد المهني، مؤكدة بشكل خاص على ضرورة التعليم المستمر مدى الحياة من خلال متابعة مصادر القراءة والاطلاع والتعلم والحرص على التزود بأحدث المعلومات من خلال المكتبات والدوريات والفعاليات العالمية. كما تحدثت عن الصفات الشخصية الملهمة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان الناجح في عمله وفي حياته بشكل عام.
رئيسة الجامعة الملكية للبنات البروفيسورة يسرى المزوغي رحبت بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين في تنظيم هذا اللقاء الذي أثرى خبرات ومعارف طالبات الجامعة، وتقديم مثال ناجح يحتذى لسيدة بحرينية رائدة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، منوهة بالمسيرة الحافلة لدلال الغيص وقدرتها على مشاركة خبرتها ورؤيتها حول التحديات والفرص التي تواجه المرأة في المجال المالي والمصرفي.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم عن شكره لدلال الغيص على هذا اللقاء القيم مع الطالبات، والمعلومات التي قدمتها وأثرت بها النقاش، والتي تمثل خلاصة تجارب متراكمة لشخصية مصرفية متميزة في العمل المالي والمصرفي في البحرين، مشيرا إلى أن جمعية مصارف البحرين ستواصل عقد لقاءات مشابهة مع الطلبة، وذلك بهدف اطلاعهم على سير الأعلام والشخصيات القيادية المصرفية، وتعزيز معارفهم بمجمل أركان الصناعة المالية والمصرفية في مملكة البحرين.
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