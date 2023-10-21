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ضمن برنامجها الإرشادي لطلبة الجامعات..((مصارف البحرين)) تنظم لقاء مع طالبات الجامعة الملكية للبنات

10/21/2023 11:31:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬السيدة‭ ‬دلال‭ ‬الغيص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬مع‭ ‬طالبات‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬للبنات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬الجمعية‭ ‬الخاص‭ ‬بعقد‭ ‬لقاءات‭ ‬دورية‭ ‬بين‭ ‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬مع‭ ‬طلبة‭ ‬العلوم‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬البحرينية‭.‬

وقد‭ ‬تحدثت‭ ‬دلال‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬مسيرتها‭ ‬العملية‭ ‬الممتدة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬لما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وتجارب‭ ‬مثرية‭ ‬للطالبات‭ ‬لتكون‭ ‬مثلا‭ ‬أعلى‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حياتهم‭ ‬العملية‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬مثال‭ ‬حي‭ ‬لكيفية‭ ‬الوصول‭ ‬لأعلى‭ ‬المراتب‭ ‬والنجاحات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وتوجهت‭ ‬دلال‭ ‬للطالبات‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المهني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬مصادر‭ ‬القراءة‭ ‬والاطلاع‭ ‬والتعلم‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬التزود‭ ‬بأحدث‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المكتبات‭ ‬والدوريات‭ ‬والفعاليات‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الصفات‭ ‬الشخصية‭ ‬الملهمة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬الإنسان‭ ‬الناجح‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬وفي‭ ‬حياته‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

رئيسة‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬للبنات‭ ‬البروفيسورة‭ ‬يسرى‭ ‬المزوغي‭ ‬رحبت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أثرى‭ ‬خبرات‭ ‬ومعارف‭ ‬طالبات‭ ‬الجامعة،‭ ‬وتقديم‭ ‬مثال‭ ‬ناجح‭ ‬يحتذى‭ ‬لسيدة‭ ‬بحرينية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬منوهة‭ ‬بالمسيرة‭ ‬الحافلة‭ ‬لدلال‭ ‬الغيص‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬خبرتها‭ ‬ورؤيتها‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لدلال‭ ‬الغيص‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬القيم‭ ‬مع‭ ‬الطالبات،‭ ‬والمعلومات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬وأثرت‭ ‬بها‭ ‬النقاش،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬خلاصة‭ ‬تجارب‭ ‬متراكمة‭ ‬لشخصية‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬ستواصل‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬مشابهة‭ ‬مع‭ ‬الطلبة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬الأعلام‭ ‬والشخصيات‭ ‬القيادية‭ ‬المصرفية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬معارفهم‭ ‬بمجمل‭ ‬أركان‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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