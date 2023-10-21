Zaintech وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة STS المزود الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬زين‭ ‬تك‮»‬‭ ‬ ZainTECH ‭ -‬المزود‭ ‬الإقليمي‭ ‬للحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬المتكاملة‭ ‬لمجموعة‭ ‬زين‭- ‬أنها‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاقية‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬للكمبيوتر‭-‬إس‭ ‬تي‭ ‬إس‭ (‬ STS ‭) ‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬وخدمات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وخدمات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬

وكشفت‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTECH ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬التوسعية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتنويع‭ ‬محفظة‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬البيانات،‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬إذ‭ ‬ستقدم‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬لوصول‭ ‬عملياتها‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة‭.‬

وتُعدّ‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬للكمبيوتر‭ (‬ STS ‭) ‬شريكا‭ ‬موثوقا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬فمنذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬تقدم‭ ‬الشركة‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬والتقنيات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشهد‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬تلتزم‭ ‬بتمكين‭ ‬عملائها‭ ‬من‭ ‬التمتع‭ ‬برحلة‭ ‬تحول‭ ‬رقمي‭ ‬حقيقية‭ ‬ومبتكرة،‭ ‬فهي‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬منتجات‭ ‬تتبع‭ ‬نموذج‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬السحابة‭ ‬الهجينة‭ ‬المتعددة،‭ ‬والخدمات‭ ‬المدارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬المدعومة‭ ‬بمركز‭ ‬عمليات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬المتقدم‭ ‬ STS ‭ ‬ SOC ‭))‬،‭ ‬وحلول‭ ‬منح‭ ‬التراخيص‭.‬

وساعدت‭ ‬الشركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬استشارات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتلعب‭ ‬شركة‭ ‬ STS ‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الثوري‭ ‬لقطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عبر‭ ‬مكاتبها‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والبحرين،‭ ‬والعراق،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬ضمن‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬وحلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬بدر‭ ‬ناصر‭ ‬الخرافي‭: ‬‮»‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬استثماراتنا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأردنية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬دخولنا‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬الأردن،‭ ‬حيث‭ ‬تبرز‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزامنا‭ ‬برحلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المملكة‮«‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الخرافي‭ ‬قائلا‭: ‬‮»‬ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬دفع‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تنموية‭ ‬لتحسين‭ ‬الحياة،‭ ‬لذا‭ ‬نواصل‭ ‬تطوير‭ ‬وتنويع‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5 G ،‭ ‬واتفاقية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركة STS ‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحلول‭ ‬المعلوماتية‭ ‬المتكاملة‭ ‬ستعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬رقمي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮«‬‭.‬

ومن‭ ‬ناحيته‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTECH أندرو‭ ‬حنا‭: ‬‮«‬ستساعدنا‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬بفريقها‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬برصيد‭ ‬غني‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬على‭ ‬تعظيم‭ ‬قدرات‭ ‬عملياتنا‭ ‬وابتكاراتنا‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬حيث‭ ‬ستعزز‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬فرق‭ ‬ ZainTECH ‭ ‬و Zain ‭ ‬ B 2 B ‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بحلول‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشاملة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيخدم‭ ‬أهدافنا‭ ‬الرئيسية‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTech ‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬الإقليمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬توفّر‭ ‬منصات‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬للمؤسسات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رمزي‭ ‬الزين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ STS ‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الزخم‭ ‬الذي‭ ‬اكتسبته‭ ‬عمليات‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTECH ‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة‭ ‬كان‭ ‬مذهلاً،‭ ‬لذا‭ ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لهذا‭ ‬التعاون‭ ‬ولدعم‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬وفي‭ ‬عملياتنا‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬والعراق،‭ ‬حيث‭ ‬يعدّ‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬علّق‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ (‬ STS ‭)‬،‭ ‬المهندس‭ ‬أيمن‭ ‬مزاهرة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬نقلة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬شركتنا،‭ ‬وكلنا‭ ‬فخر‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTECH ،‭ ‬وعلى‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬ستظهر‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬ستكون‭ ‬مميزة‭ ‬وذات‭ ‬بصمة‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬والمنطقة‭ ‬بأكملها‮»‬‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬ STS ‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬خبيرا‭ ‬متخصصا‭ ‬توفر‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لبيئة‭ ‬رقمية‭ ‬مميزة‭ ‬تضم‭ ‬الحلول‭ ‬السحابية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وخدماتها‭ ‬المدارة‭ ‬القوية،‭ ‬وعروض‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الشاملة،‭ ‬وقدرات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتكامل‭ ‬الأنظمة،‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬والترخيص‭. ‬وتقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬للقطاعات‭ ‬المالية،‭ ‬الحكومية،‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم،‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نظرا‭ ‬لعمق‭ ‬شراكاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬عمالقة‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬مثل‭ ‬ Microsoft ،‭ ‬ Cisco ،‭ ‬ Dell ‭ ‬ Technologies ،‭ ‬ IBM ،‭ ‬ Oracle ،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬ ZainTECH مع‭ ‬شركة‭ ‬إس‭ ‬تي‭ ‬إس‭ ‬بعد‭ ‬صفقة‭ ‬الاستحواذ‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬على‭ ‬‮«‬أدفولكس‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬سبقتها‭ ‬أيضا‭ ‬بصفقة‭ ‬استحواذ‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بايوس‭ ‬ميدل‭ ‬إيست‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬السحابة‭ ‬الخاصة‭ ‬المُدارة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬