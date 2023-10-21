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استيراد 720 طنا من الخضراوات والفواكه يوميا للأسواق المحلية

10/21/2023 11:31:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


أكد‭ ‬تاجر‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬رضا‭ ‬البستاني‭ ‬أن‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬لم‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬وأنها‭ ‬متوافرة‭ ‬بأسعار‭ ‬مستقرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستورد‭ ‬يوميا‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬حاوية‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وكل‭ ‬حاوية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬24‭ ‬طنا‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬720‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬يوميا‭.‬

وأضاف‭ ‬البستاني‭: ‬‮«‬تستورد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬الخضراوات‭ ‬الغزاوية‭ ‬مثل‭ ‬الطماطم‭ ‬والبطاطس،‭ ‬والفلفل‭ ‬البارد،‭ ‬وتصادف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬موسم‭ ‬الحصاد‭ ‬مع‭ ‬نشوب‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬فتم‭ ‬إيقاف‭ ‬الاستيراد‭ ‬بسبب‭ ‬الطرق‭ ‬المغلقة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب،‭ ‬ولكننا‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البدائل‭ ‬للاستيراد‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬منها‭ ‬اليمن‭ ‬ومصر‭ ‬وتركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬والأردن،‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭. ‬

وأشار‭ ‬البستاني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬مستقرة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية؛‭ ‬فسعر‭ ‬كارتون‭ ‬الطماطم‭ ‬بدينارين‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬كيلوجرامات،‭ ‬والبصل‭ ‬20‭ ‬كيلو‭ ‬بـ6‭ ‬دنانير،‭ ‬والبطاطس‭ ‬الباكستاني‭ ‬3‭ ‬كيلو‭ ‬بـ700‭ ‬فلس،‭ ‬والبطاطس‭ ‬السوري‭ ‬8‭ ‬كيلو‭ ‬بدينارين‭ ‬و800‭ ‬فلس،‭ ‬والخرمالة‭ ‬المصري‭ ‬الفلينة‭ ‬بـ500‭ ‬فلس،‭ ‬والإيراني‭ ‬بـ800‭ ‬فلس‭. ‬

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