استيراد 720 طنا من الخضراوات والفواكه يوميا للأسواق المحلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد تاجر الخضراوات والفواكه رضا البستاني أن حرب غزة لم تؤثر على استيراد مملكة البحرين للفواكه والخضراوات وأنها متوافرة بأسعار مستقرة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تستورد يوميا حوالي 30 حاوية من الفواكه والخضراوات من عدة دول عربية وكل حاوية تحتوي على 24 طنا أي ما يعادل 720 طنا من الفواكه والخضراوات يوميا.
وأضاف البستاني: «تستورد البحرين في السابق من غزة الخضراوات الغزاوية مثل الطماطم والبطاطس، والفلفل البارد، وتصادف هذا العام شهر أكتوبر موسم الحصاد مع نشوب حرب غزة فتم إيقاف الاستيراد بسبب الطرق المغلقة بسبب الحرب، ولكننا لدينا الكثير من البدائل للاستيراد من عدة دول عربية منها اليمن ومصر وتركيا وسوريا والأردن، التي تتوافر فيها الفواكه والخضراوات بأسعار مناسبة.
وأشار البستاني إلى أن أسعار الفواكه والخضراوات مستقرة في الأسواق المحلية؛ فسعر كارتون الطماطم بدينارين ويحتوي على 8 كيلوجرامات، والبصل 20 كيلو بـ6 دنانير، والبطاطس الباكستاني 3 كيلو بـ700 فلس، والبطاطس السوري 8 كيلو بدينارين و800 فلس، والخرمالة المصري الفلينة بـ500 فلس، والإيراني بـ800 فلس.
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