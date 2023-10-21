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الصومال قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على موقع عسكري بمقديشو

10/21/2023 11:28:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسفر هجوم انتحاري تبنته «حركة الشباب» المرتبطة بـ «تنظيم القاعدة» على موقع عسكري على مشارف العاصمة مقديشو، عن سقوط قتلى بينهم مدنيون بحسب ما أعلنت الشرطة الصومالية.
وذكر شهود لوكالة فرانس برس أن الانتحاري قاد سيارته المحملة بالمتفجرات في اتجاه موقع «سيلاشا-بياها» العسكري في الضاحية الغربية لمقديشو حيث تسبب بانفجار كبير أدى إلى أضرار جسيمة، طالت أيضا منازل مجاورة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديش في بيان «حاولوا (حركة الشباب)، كما يفعلون عادة، إدخال سيارة محملة بالمتفجرات والقطع المعدنية إلى مقديشو. ولكن بعدما منعوا من الدخول، فجروا السيارة في قاعدة سيلاشا-بياها للقوات الأمنية».
وأضاف «سجل سقوط ستة قتلى على الأقل، هم: أربعة من قوات الأمن ومدنيان، وتسعة جرحى بينهم أربعة مدنيين».
وتقود «الشباب»، تمردا منذ العام 2007 ضد الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي.
وبعد طردها من المدن الرئيسية في الصومال في الفترة بين عامي 2011-2012، ظلت الحركة متمركزة في مناطق ريفية شاسعة، خصوصا في وسط البلاد وجنوبها من حيث تشن بانتظام هجمات على أهداف عسكرية ومدنية.
وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي عاد إلى السلطة في مايو 2022 «حربا شاملة» ضد حركة الشباب في سبتمبر 2022.

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