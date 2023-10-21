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باكستان رئيس الوزراء السابق نواز شريف يعود من منفاه استعدادا للانتخابات البرلمانية

10/21/2023 11:28:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف إلى بلاده امس بعد حوالي أربع سنوات في منفاه الاختياري في لندن بسبب متاعبه القضائية، من أجل بدء الحملة الانتخابية لحزبه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية.
وعرضت قنوات تلفزة محلية لقطات مباشرة لهبوط الطائرة التي تقل شريف في مطار إسلام آباد.
وتأتي عودة الرجل المقيم في المنفى منذ العام 2019، والذي كان رئيسا للوزراء ثلاث مرات، في وقت يقبع فيه منافسه الرئيسي عمران خان في السجن منذ أغسطس الماضي، حيث جرد من أهلية خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وكان شريف الذي تولى منصب رئيس الوزراء في باكستان ثلاث مرات، قد قال في تصريحات قبيل إقلاع طائرته إلى باكستان «نحن مستعدون للانتخابات بشكل تام.. بلادنا التي كان يجدر أن تكون في قمة الازدهار، تراجعت».
وسأل «كيف وصلنا الى هنا؟».
واستقبل شريف من قبل أنصاره في تجمع حاشد في لاهور عاصمة إقليم البنجاب، معقله الانتخابي والتي توجه إليها بعيد وصوله.
وقال خواجة محمد آصف وهو عضو بارز في حزب نواز شريف «هذا هو وقت الأمل والاحتفال، فعودته تبشر بالخير لاقتصاد باكستان وشعبها».
وازدانت شوارع لاهور الواقعة في شرق البلاد لبلافتات وأعلام خضراء وصفراء ترحب بشريف.
ونشر أكثر من سبعة آلاف شرطي لاحتواء الحشود في «غريتر إقبال بارك» حيث أقيم الاستقبال الشعبي.
ويعول حزب «رابطة مسلمي باكستان - جناح نواز» على خبرة نواز شريف وحسه العملي، للفوز في الانتخابات التي أرجئت إلى نهاية يناير المقبل.
غير أنه لايزال محكوما عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الفساد التي يعود تاريخها إلى العام 2018، وكان قد أمضى جزءا من هذه العقوبة فقط.
وأصدرت محكمة في إسلام آباد الخميس الماضي افراجا استباقيا بكفالة عنه حتى 24 الجاري، في خطوة ستجنبه التوقيف لدى عودته إلى البلاد.
وكان شريف قد عزل من منصبه بتهمة الفساد في العام 2017 من قبل المحكمة العليا، بعد الكشف عن عقارات فاخرة تملكها عائلته عبر شركات قابضة خارجية.
ومنعته المحكمة العليا نفسها من شغل أي منصب سياسي مدى الحياة. غير أنه نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات، منددا بمؤامرة من قبل الجيش تهدف إلى تسهيل فوز عمران خان في الانتخابات. وقد أصبح خان بعد ذلك رئيسا للوزراء.
ولكي يعود، اضطر إلى أن يخفف من انتقاداته للجيش كي يحصل منه على ضمانات بعدم إلقاء القبض عليه، وفق محللين.

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