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محامو ترامب سيتحولون إلى شهود ضده متهم ثالث يقر بذنبه في محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

10/21/2023 11:28:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقر كينيث تشيزبرو، الذي كان محاميا لحملة دونالد ترامب الانتخابية في 2020، بذنبه في ارتكاب ممارسات غير قانونية ومحاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، ليصبح ثالث متهم في هذه القضية يقوم بذلك ويضعف بشكل إضافي حظوظ الدفاع عن الرئيس السابق.
ووجهت الى تشيزبرو (62 عاما) سبع لوائح اتهام منها الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى السجن، والتآمر لارتكاب تزوير وغيرها.
وقد أقر بذنبه في التآمر لتقديم مستندات مزورة، لقاء الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة لخمسة أعوام ودفع تعويض قدره 5 آلاف دولار وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينه وبين السلطات القضائية، سيدلي تشيزبرو بإفادته في المحاكمات التي تطول المتهمين الآخرين في هذه القضية.
ووجه القضاء الأميركي الاتهام إلى 19 شخصا أبرزهم الرئيس الجمهوري السابق ترامب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا التي انتهت لصالح الديموقراطي جو بايدن.
وتشيزبيرو هو ثالث متهم في هذه القضية يقر بذنبه لقاء تسوية.
والخميس الفائت أقرت سيدني باول، محامية حملة ترامب، التي روجت لنظريات حول التلاعب بآلات التصويت في جورجيا، بذنبها في ست تهم تتعلق بالانتخابات.
وقضت المحكمة العليا في مقاطعة فولتون بوضعها تحت المراقبة لست سنوات في تهم متعلقة بالتآمر للتدخل بشكل متعمد في أداء الواجبات الانتخابية.
وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافقت باول التي اتهمت في الأصل بالاحتيال وجنايات أخرى على الإدلاء بشهادتها في المحاكمات المقبلة للمتهمين الآخرين.
وتولت باول لفترة وجيزة بناء على ترشيح ترامب وظيفة محقق خاص في الانتخابات قبل أن تدان بسوء السلوك وترفع عليها سلسلة من دعاوى التشهير.
وسبق أن أقر سكوت هول بالذنب الشهر الماضي في خمس تهم أيضا بالتآمر للتدخل في أداء الواجبات الانتخابية.
وعلق المدعي العام الفيدرالي السابق ريناتو ماريوتي بالقول إن «أحجار الدومينو بدأت تتساقط»، مضيفا: «يعول ترامب على تبرئة نفسه على حساب المحامين، لكن هؤلاء باتوا الآن شهودا سيوجهون إليه أصابع الاتهام».
وتزامن إقرار تشيزبرو بذنبه، مع تغريم ترامب 5 آلاف دولار بسبب منشور «مهين» بحق موظفة في محكمة نيويورك، حيث يحاكم مدنيا بتهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية.
وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب أمس الأول، ذكر القاضي آرثر إنغورون، أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 الجاري، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر «مهينا» لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته الاجتماعية «تروث سوشال».
وأكد القاضي أنه كان عقد جلسة جانبية مع دونالد ترامب في 3 الجاري، وأن الأخير أكد له أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى.
واعتبر القاضي أن ترامب «تم تحذيره بشكل كاف من عواقب انتهاك» الحظر، لكن بما أن هذه هي المرة الأولى، ومع تأكيد محاميي الرئيس السابق أن المنشور بقي على الموقع «بشكل غير مقصود»، فقد فرض «غرامة رمزية» بقيمة 5000 دولار.

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