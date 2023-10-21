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إسرائيل تعلن تكثيف ضرباتها على غزة وعشرات الآلاف يتظاهرون في لندن لـ وقف الحرب

10/21/2023 11:28:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يعتزم «تكثيف» ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري «علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر».
في الاثناء، تظاهر نحو مائة ألف شخص في لندن للمطالبة «بوقف الحرب في غزة» ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار الحرب بين حركة حماس واسرائيل.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن آلاف المتظاهرين حضروا ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة ماربل آرتش وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة.
وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو وايت هول، الشارع المؤدي إلى داونينغ ستريت، «فلسطين حرة»، حاملين عشرات الأعلام واللافتات الفلسطينية التي كتب عليها «غزة: أوقفوا المجزرة» و«أوقفوا الاحتلال».
وقالت شرطة لندن على موقع «إكس» إن المسيرة كانت تضم نحو 100 ألف شخص.
وقالت مريم عبد الغني، وهي طالبة تبلغ 18 عاما من عائلة فلسطينية «لقد جئنا لنقدم دعمنا لأننا لا نستطيع أن نبقى صامتين، أن نشاهد الأخبار بدون أن نفعل شيئا».

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