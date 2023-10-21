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هجوم بـ مسيرتين على قاعدة عسكرية أميركية في العراق

10/21/2023 11:28:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضم قوات أميركية، لهجوم بطائرتين مسيرتين على الأقل، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري «فرانس برس»، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار، وذلك مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» فضل عدم الكشف عن هويته إن «طائرتين مسيرتين» هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق، وفي حين «تم اعتراض الأولى وإسقاطها»، فإن «الثانية سقطت بسبب خلل فني داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار».
وقال مصدر عسكري لـ «فرانس برس»، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن «مسيرة سقطت داخل القاعدة بدون أضرار».
وتبنى تنظيم ما يعرف بـ «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل شيعية موالية لإيران، هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد.
ومنذ الأربعاء الماضي، تتعرض قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي في العراق، وهي: عين الأسد وحرير في إقليم كردستان في شمال العراق ومعسكر قرب مطار بغداد.

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