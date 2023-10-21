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دخول أول قافلة مساعدات وإسرائيل تحصر توزيعها في جنوب غزة

10/21/2023 11:28:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع إعلان إسرائيل اكتمال استعداداتها للاجتياح البري لغزة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن «حماس تجهز الكثير من الأشياء في غزة ونتوقع مفاجآت هناك»، وجدد اعلانه ان هدف العملية البرية في قطاع غزة هو تدمير حماس وبنيتها التحتية. وأضاف «ندخل قطاع غزة وندرك أن المعركة ستكون معقدة».
وبعد 15 يوما من القصف والتهجير والدمار، دخلت إلى غزة أمس أول قافلة مساعدات إنسانية لم يتجاوز عدد شاحناتها الـ 20، من معبر رفح على الحدود مع مصر، وقد تعهدت إسرائيل بإبقائها في جنوب القطاع وعدم السماح بمرورها نحو شماله الذي تم تهجير نحو 700 ألف منه، لاسيما من سكان مدينة غزة ومحيطها، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المساعدات ستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي حثت إسرائيل المدنيين الفلسطينيين على الاتجاه إليها.
وفي مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هغيري إن شحنات المساعدات لن تشمل الوقود.
وأضاف ان أحدث المعلومات تشير إلى أن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس وصل إلى 210، في حين بلغ عدد قتلى الجيش 307.
ونقل التلفزيون الرسمي المصري، مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج الذي لا تشرف عليه إسرائيل.
وشوهدت 4 سيارات إسعاف وآليتان للأمم المتحدة وأخريان للصليب الأحمر في الجانب الفلسطيني أيضا.
وتنتظر مئات الشاحنات الأخرى أمام المعبر من الجانب المصري أو في مدينة العريش، حيث خصصت مصر مطارها لاستقبال شحنات الإغاثة الآتية من دول العالم.
وأكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث أمس عبر حسابه على منصة إكس أن قافلة المساعدات الأولى التي دخلت إلى غزة «يجب ألا تكون الأخيرة».
وقال في بيان نشره: «أثق بأن عملية إيصال (المساعدات) هذه ستكون بداية جهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود، إلى سكان غزة، بطريقة آمنة، غير مشروطة ودون عوائق».
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بدخول المساعدات، معتبرة ذلك «خطوة أولى مهمة من شأنها التخفيف من معاناة الأبرياء».
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن وصول المساعدات «خطوة مهمة» للسكان الذين «يحتاجون الى الماء والدواء والغذاء. ونحن لا نتخلى عنهم».
بالتزامن مع ذلك، وفيما تدخل الحرب في غزة أسبوعها الثالث، امس، أفادت الصحة الفلسطينية بسقوط 352 قتيلا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة القتلى في هذه الحرب منذ بدء التصعيد إلى 4385، بحسب وزارة الصحة في القطاع، منهم 1756 طفلا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحا». وأضافت أن «70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين».
ونقلت قناة الجزيرة عن أحد الأطباء في المستشفى الإندونيسي أنه شاهد إصابات للمرة الأولى بأسلحة غير اعتيادية. وقال ان «الأسلحة تستخدم لأول مرة وتؤدي لجروح من الدرجة الرابعة، ويجب إيقاف هذه الحرب».
في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، امس، استهداف تل أبيب ووسط إسرائيل برشقة صاروخية جديدة، وكذلك أعلنت قصف أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في أسدود بعد 6 ساعات من الهدوء في الجنوب.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت العديد من الأهداف التابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه تم استهداف مقرات لقيادة العمليات ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وغيرها من البنى التحتية ومواقع للمراقبة وإطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس.
هذا، وقتل 17 موظفا على الأقل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة منذ بداية الحرب، على ما أفاد مفوضها العام فيليب لازاريني امس.
وقال لازاريني في بيان: «تأكد مقتل 17 من زملائنا حتى الآن في هذه الحرب الشرسة. مع الأسف سيكون العدد الفعلي أعلى على الأرجح». وأوضح المسؤول أن بعضهم «قتلوا في منازلهم أثناء نومهم مع عائلاتهم».
كما تواصلت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في عدة مدن عالمية، حيث شارك الآلاف في مسيرة في سيدني أكبر مدن أستراليا امس، إذ حصلوا على موافقة في اللحظات الأخيرة وسط مخاوف بعد أن هتف بعض المتظاهرين في مسيرة سابقة بشعارات مناهضة لليهود. وقالت مجموعة العمل الفلسطيني التي نظمت المسيرة إن نحو 15 ألفا شاركوا في مسيرة امس في سيدني، حيث ردد المتظاهرون «فلسطين لن تموت أبدا»، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية. وقام رجال شرطة يمتطى بعضهم الجياد بدوريات خلال المظاهرة التي أغلقت شوارع المدينة، وحلقت أيضا طائرة هيليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المنطقة.
من جهة أخرى، أفرجت حركة حماس مساء امس الاول عن أميركيتين اختطفتا في السابع من أكتوبر، ما أثار بارقة أمل في ملف نحو 200 رهينة لاتزال محتجزة في القطاع.

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