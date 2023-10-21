زيادة مكائن تجديد رخص القيادة

MENAFN - Al-Anbaa) في إطار إستراتيجية الدولة لميكنة خدماتها في مختلف الجهات الحكومية بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم بإجراء معاملاتهم إلكترونيا بعيدا عن روتين مراجعة الدوائر الحكومية، أصبح معظم إنجاز معاملات الوزارات الخدمية واستخراج بعض طلباتها عن طريق برنامج «سهل» الذي بدوره سهل على المراجعين إتمام معاملاتهم بكل سهولة ويسر.



هذا التوجه نأمل أن يتوسع وأن ينتهي زمن إجراء المعاملات ورقيا، المعمول به في بعض الوزارات التي للأسف لم تشهد حتى الآن أي ربط فيما بينهم، وهذا يخالف تلك الإستراتيجية، حيث هناك وزارات لايزال ملف المراجع يتم تسليمه ورقيا دون أي ربط إلكترونيا بين قطاعات الوزارة.

وزارة الداخلية مشكورة واكبت هذا التطور من خلال مكينة بعض خدماتها وكان آخرها تجديد رخص القيادة عن طريق نظام أونلاين وتسلمها عبر الأجهزة الموزعة في مختلف المحافظات رغم مرور 3 سنوات على عمل تلك الأجهزة إلا أنها مازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير وإعادة نظر.

البداية من المفروض أن تكون في تخصيص تلك الأجهزة كخطوة أولى للمواطنين وتحويل المقيمين إلى إدارة المرور للتدقيق في رخصهم والتأكد من مطابقتها للشروط تمهيدا لتجديدها.

كذلك يجب على الوزارة زيادة عدد الأجهزة حتى تستوعب أعداد المراجعين قبل البدء بهذه الآلية لأنه من غير المعقول أن يتم تخصيص جهازين في كل محافظة لطباعة رخص القيادة الأمر الذي ساهم في تفاقم المشكلة.

نحن لسنا ضد إخواننا المقيمين لكن كان الأولى على وزارة الداخلية اقتصار عمل تلك الأجهزة على المواطنين في حال توسعها يتم تعميمها على الكل.

مطلـــوب مــن وزارة الداخــلية أن تحذو حذو الهيئة العامة للمعلومات المــدنية وذلك عن طريق توزيع العديد من الأجهزة في جميع المحافظات وفي أماكن مختلفة لتسهيل على المراجعين بدلا من وضعها الحالي، لأن من ينزل إلى الميدان ويشاهد حجم الزحام والفوضى أمام أبواب المجمعات التجارية التي توجد بها المكائن يعرف حجم المشكلة الناتجة عن قلة عدد الأجهزة.





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