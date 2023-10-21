Sunday, 22 October 2023 07:08 GMT

زيادة مكائن تجديد رخص القيادة

10/21/2023 11:27:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار إستراتيجية الدولة لميكنة خدماتها في مختلف الجهات الحكومية بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم بإجراء معاملاتهم إلكترونيا بعيدا عن روتين مراجعة الدوائر الحكومية، أصبح معظم إنجاز معاملات الوزارات الخدمية واستخراج بعض طلباتها عن طريق برنامج «سهل» الذي بدوره سهل على المراجعين إتمام معاملاتهم بكل سهولة ويسر.


هذا التوجه نأمل أن يتوسع وأن ينتهي زمن إجراء المعاملات ورقيا، المعمول به في بعض الوزارات التي للأسف لم تشهد حتى الآن أي ربط فيما بينهم، وهذا يخالف تلك الإستراتيجية، حيث هناك وزارات لايزال ملف المراجع يتم تسليمه ورقيا دون أي ربط إلكترونيا بين قطاعات الوزارة.
وزارة الداخلية مشكورة واكبت هذا التطور من خلال مكينة بعض خدماتها وكان آخرها تجديد رخص القيادة عن طريق نظام أونلاين وتسلمها عبر الأجهزة الموزعة في مختلف المحافظات رغم مرور 3 سنوات على عمل تلك الأجهزة إلا أنها مازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير وإعادة نظر.
البداية من المفروض أن تكون في تخصيص تلك الأجهزة كخطوة أولى للمواطنين وتحويل المقيمين إلى إدارة المرور للتدقيق في رخصهم والتأكد من مطابقتها للشروط تمهيدا لتجديدها.
كذلك يجب على الوزارة زيادة عدد الأجهزة حتى تستوعب أعداد المراجعين قبل البدء بهذه الآلية لأنه من غير المعقول أن يتم تخصيص جهازين في كل محافظة لطباعة رخص القيادة الأمر الذي ساهم في تفاقم المشكلة.
نحن لسنا ضد إخواننا المقيمين لكن كان الأولى على وزارة الداخلية اقتصار عمل تلك الأجهزة على المواطنين في حال توسعها يتم تعميمها على الكل.
مطلـــوب مــن وزارة الداخــلية أن تحذو حذو الهيئة العامة للمعلومات المــدنية وذلك عن طريق توزيع العديد من الأجهزة في جميع المحافظات وفي أماكن مختلفة لتسهيل على المراجعين بدلا من وضعها الحالي، لأن من ينزل إلى الميدان ويشاهد حجم الزحام والفوضى أمام أبواب المجمعات التجارية التي توجد بها المكائن يعرف حجم المشكلة الناتجة عن قلة عدد الأجهزة.


[email protected]

MENAFN21102023000130011022ID1107281576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث