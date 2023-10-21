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بيت يكتب بماء الذهب

10/21/2023 11:27:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناك أبيات شعر تظل راسخة في ذاكرة الناس، لا يمكن أن تُنسى، تردد ويستشهد بها بين الفينة والأخرى رغم مرور مئات السنين عليها، ومن الأمثلة على ذلك قول أبي العتاهية:
ألا ليت الشباب يعود يوما
لأخبره بما فعل المشيب
أما بيت الشعر الذي أعنيه فهو من الأبيات التي تستحق أن تكتب بماء الذهب لما يحتويه من حكمة بالغة وقول مأثور وإيمان تام بقضاء الله وقدره، وعلى الرغم من أن الناس اختلفوا اختلافا كبيرا على صاحبه، إلا أن هذا الأمر يزيدنا إيمانا بندرته ورصانته، وبالتالي فنحن نردد هذا البيت كلما سارت أمورنا عكس ما نريد، والبيت يقول:
ما بين غمضة عين وانتباهتها
يغيّر الله من حال إلى حال
فعلى الرجل المؤمن بقضاء الله وقدره ألا يندم ولا يتحسر على ما فاته، وأن يترك الأمور تسير كما أراد الله تعالى لها، وألا يعترض على قضاء الله وقدره وتدبيره لأن اعتراضه لن يغير شيئا مما قضى الله أن يكون، وأن يعلم تمام العلم أن بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله الحال التي أنت عليها إلى الأحسن إن أراد، فنحن ليس لنا من الأمر شيء، وهو القائل عز من قائل (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون). وقد استهل هذا الشاعر المجيد أبياته ببيت لا يقل جمالا عما تلاه، وهو قوله:
دع المقادير تجري في أعنتها
ولا تبيتنّ إلا خالي البال
وهـــذا البيت أيضا فيه دعوة إلى الإيمان الصريح بقضاء الله وقدره، فــــلن يصيبك إلا ما كتب في صحيفتك، مصداقا لقول الله تعالى (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور - الحديد: 22 - 23 )، وعلى السياق ذاته يقول ابن أبي عيينة المهلبي، كما ورد في كتاب نزهة الأبصار:
ما لا يكون فلا يكون بحيلة
أبدا وما هو كائن سيكون
سيكون ما هو كائن في وقته
وأخو الجهالة متعب محزون
ودمتم سالمين.

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