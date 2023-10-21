شدوا بعضكم يا أهل فلسطين

MENAFN - Al-Anbaa) فلسطين قضيتي، وهي قضية إنسانية، أنا أفتخر كذلك بموقف الكويت الرسمي الثابت والموقف الشعبي الداعم للشعب الفلسطيني وحق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

في الفترة الأخيرة، تمادى الكيان الصهيوني المغتصب في الانتهاكات الإنسانية وتزوير الحقائق والكذب والتدليس أمام مرأى ومسمع شعوب العالم أجمع، فلا إعلام منصفا لأهل فلسطين ولا مجتمع دوليا يوقف زهق الأرواح وسفك الدماء الفلسطينية!فشل مجلس الأمن الدولي مرتين في مشروع قرار لوقف إطلاق النار الإنساني في فلسطين في المرة الأولـــى اعترضـــت 3 دول غربية على مشروع القرار الروسي، باستخدام حق النقض الفيتو، وفي المرة الثانية أيضا عارضت إحدى هذه الدول باستخدام الفيتو وامتنعت الأخريان عن التصويت رغــم موافقة 12 عضوا على مسودة مشروع القرار البرازيلي بإدانة الحرب بين إسرائيل وحماس.لم تتوقف قوات الاحتلال الاسرائيلي عن ارتكاب جرائم الحرب المحرمة في القانون الدولي، فاستهدفت المدنيين والمساكن بل أصدرت تحذيرات بإخلاء المستشفيات والمنازل قبل قصفها واجبار الفلسطينيين بالنزوح واجراء تهجير قسري للمدنيين!أين العالم من إيقاف جريمة الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين بصورة إبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني.يجب على دول العالم وقف هذا الانتهاك الإنساني الصارخ والصراع العسكري بين الاحتلال وحماس فورا وفتح المعابر لايصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة بحماية دولية.بالنهاية الاعلام المزيف والكاذب لفق خبر قطع رؤوس الأطفال الاسرائيليين ليصدق من يصدق هذا الافتراء! ولكن نفس وسائل الاعلام لم تهتم لقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني وقتل الأطباء والمرضى والأطفال بمشاهد دامية! هذه هي ازدواجية المعايير الدولية والإنسانية التي لم تنصف القضية الفلسطينية منذ بدايتها.في الختام، اختم مع هذه الكلمات التي علقت في ضميرنا وانسانيتنا.شدوا بعضكم يا اهل فلسطين شدوا بعضكمما ودعتكم رحلت فلسطين ما ودعتكمعلى ورق صيني لكتب بالحبر على ورق صينييا فلسطين ع اللي جرى لك يا فلسطينودمتم بخير.