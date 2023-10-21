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وأعدوا لهم ما استطعتم

10/21/2023 11:27:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون) سورة الأنفال: 60.
دعا الله المسلمين إلى الاستعداد بالقوة العقلية والبدنية والفكرية وكذلك بالتسلح بأنواع الأسلحة المختلفة والآلات والمدافع والحصون والقلاع وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير لقتال الأعداء. إن الحروب تتسبب في تدمير الحياة الإنسانية والتراث الثقافي والاقتصادي وتعيق التنمية المستدامة والسلام في المجتمعات، وتجنب تلك الحروب يؤدي إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام والعدالة.
إن الحروب والصراعات تؤثر على الإنسان وعلى المجتمع بسبب ما تخلفه من دمار وخراب عمراني واقتصادي وأذى للإنسان بسبب فقده أهله وأحبابه. ومع انتهاء الحرب تتفتح أبواب جحيم آخر يعيشه الناجون من الموت بسبب الجروح العميقة في نفوسهم وأجسادهم وأرواحهم التي لا يمكن التخلص منها بسهولة. إن ما يحدث الآن في الأقصى سيؤدي إلى الكثير من الخسائر على الطرفين ولكن الهجوم الذي تم شنه على أحد المستشفيات لا يمكن تقبله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي قادة الجند بالتقوى ومراقبة الله تعالى ليدفعهم للالتزام بأخلاق الحروب وكان مما يقوله: «لا تقتلوا وليدا...» ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة.. «وكذلك كان يأمر الجيوش بعدم قتل أصحاب الصوامع وكانت وصيته إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع».
إن للحروب آدابا يجب الالتزام بها منها عدم الإفساد في الأرض والحفاظ على العمران في كل مكان ومساعدة الأسرى وعدم التمثيل بالأموات فقد كان المسلمون يلتزمون بالشرف في الخصومة والعدل في المعاملة والإنسانية في القتال أو ما بعد القتال. وما يحدث من أخبار وحروب يجب ألا يتم نقلها إلى أبنائنا في المدارس لأن الأطفال لا يمكنهم تحمل رؤية تلك المناظر للأموات والتي قد تنتهي بهم بعقد نفسية مدى الحياة فإن المدارس وجدت للتعليم والتعلم ولا ينبغي إقحام السياسة في مدارسنا.
إننا جميعا مع القضية الفلسطينية ولكن يجب ألا نؤثر على أطفالنا حتى لا ننشئ جيلا لديه من الأمراض النفسية التي لا يمكن أن يشفى منها وقد تجعل تلك الأحداث ترتبط مع المدرسة ومن ثم يفقد الأطفال الشغف في التعلم والابتعاد عن المدارس.
اللهــم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين واجعل النصر قريبا واجعل أرضهم آمنة ومستقرة.

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