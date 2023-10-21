وأعدوا لهم ما استطعتم

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- Al-Anbaa) قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون) سورة الأنفال: 60.
دعا الله المسلمين إلى الاستعداد بالقوة العقلية والبدنية والفكرية وكذلك بالتسلح بأنواع الأسلحة المختلفة والآلات والمدافع والحصون والقلاع وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير لقتال الأعداء. إن الحروب تتسبب في تدمير الحياة الإنسانية والتراث الثقافي والاقتصادي وتعيق التنمية المستدامة والسلام في المجتمعات، وتجنب تلك الحروب يؤدي إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام والعدالة.
إن الحروب والصراعات تؤثر على الإنسان وعلى المجتمع بسبب ما تخلفه من دمار وخراب عمراني واقتصادي وأذى للإنسان بسبب فقده أهله وأحبابه. ومع انتهاء الحرب تتفتح أبواب جحيم آخر يعيشه الناجون من الموت بسبب الجروح العميقة في نفوسهم وأجسادهم وأرواحهم التي لا يمكن التخلص منها بسهولة. إن ما يحدث الآن في الأقصى سيؤدي إلى الكثير من الخسائر على الطرفين ولكن الهجوم الذي تم شنه على أحد المستشفيات لا يمكن تقبله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي قادة الجند بالتقوى ومراقبة الله تعالى ليدفعهم للالتزام بأخلاق الحروب وكان مما يقوله: «لا تقتلوا وليدا...» ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة.. «وكذلك كان يأمر الجيوش بعدم قتل أصحاب الصوامع وكانت وصيته إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع».
إن للحروب آدابا يجب الالتزام بها منها عدم الإفساد في الأرض والحفاظ على العمران في كل مكان ومساعدة الأسرى وعدم التمثيل بالأموات فقد كان المسلمون يلتزمون بالشرف في الخصومة والعدل في المعاملة والإنسانية في القتال أو ما بعد القتال. وما يحدث من أخبار وحروب يجب ألا يتم نقلها إلى أبنائنا في المدارس لأن الأطفال لا يمكنهم تحمل رؤية تلك المناظر للأموات والتي قد تنتهي بهم بعقد نفسية مدى الحياة فإن المدارس وجدت للتعليم والتعلم ولا ينبغي إقحام السياسة في مدارسنا.
إننا جميعا مع القضية الفلسطينية ولكن يجب ألا نؤثر على أطفالنا حتى لا ننشئ جيلا لديه من الأمراض النفسية التي لا يمكن أن يشفى منها وقد تجعل تلك الأحداث ترتبط مع المدرسة ومن ثم يفقد الأطفال الشغف في التعلم والابتعاد عن المدارس.
اللهــم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين واجعل النصر قريبا واجعل أرضهم آمنة ومستقرة.
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