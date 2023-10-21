نصرة الأقصى بخمس نقاط

MENAFN - Al-Anbaa) منذ أن بدأ طوفان الأقصى، وأنا أحاول الكتابة بما يدعم القضية الفلسطينية ومع تسارع الأحداث لم أستطع الكتابة طوال الأيام السابقة.



إلا أنني أكتب اليوم لسببين:

أولهما لأعبر عن مدى فخري واعتزازي بالموقف الكويتي الشجاع والواضح والصريح (قيادة وحكومة وشعبا) من اعتداءات العصابات الصهيونية المحتلة.

شاهدنا كلمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الداخلية الشيخ طلال الخالـــد بشأن القضية الفلسطينية، والذي يمثل الموقف الرسمي للكويت.

وشاهدنا أيضا الموقف الشعبي والسياسي من خلال التواجد في ساحة الإرادة من مختلف أطياف الشعب الكويتي نوابا وسياسيين، نساء ورجالا معبرين عن رفضهم واستنكارهم ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

أما السبب الثاني الذي جعلني أكتب هذا المقال فلأتوجه برسالة لك أنت عزيزي القارئ، كيف نستطيع نصرة القضية الفلسطينية؟

1 - من خلال استخدام السلاح الاقتصادي الأقوى وهو«المقاطعة» للمنتجات التجارية التي أعلنت تعاطفها ودعمها مع عصابات الاحتلال الصهيوني. وهو سلاح في يد كل منا.

2 - التفاعل وصناعة المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية بمختلف اللغات ونشرها على أوسع نطاق فوجود وسائل التواصل الاجتماعي في أيدينا لهو سلاح إعلامي ذي تأثير كبير في إظهار الحقائق ومواجهة الإعلام الغربي الذي يزيف المشهد لتحقيق أهدافه.

3 - تعليم أبنائنا وتوعيتهم بالقضية الفلسطينية وإعداد جيل يكمل الخطى في رفع الراية لدعم المسلمين ونصرة القضية وصولا لتحرير المسجد الأقصى المبارك.

4 - الدعاء لإخواننا في فلسطين، فهو من أعظم الأسلحة الموجودة في أيدينا ولها القدرة على قلب الموازين ونصرة الحق بإذن الله.

5 - التبرع والدعم المادي من خلال الجمعيات الخيرية المعتمدة لنصرة إخواننا المستضعفين في فلسطين.

هذه كانت بعض الخطوات التي لو عملنا على تحقيقها سيكون لها الأثر الكبير في نصرة القضية الفلسطينية ودعم إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين.

اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وحرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة المعتدين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات.









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