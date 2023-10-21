إجرام بلا حدود

MENAFN - Al-Anbaa) حدث ما تخوفنا منه منذ سنوات، وكتبنا نحذر من عواقب الخطاب العدائي والطائفي في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، وأن لغة المصالح وثقافة الهيمنة والاستبداد لن تفلح أبدا وأن الخطاب الإنساني ولغة السلام هما الضمان الوحيد لاستمرار الأمن العالمي، وأن إشعال وقود الحرب أيسر بكثير من إيقافها، لأن هذا النوع من الصراع الإجرامي ليس له خطة أو حدود يمكن التوقف عندها ولكن فقط مزيدا من الضحايا الأبرياء وخاصة من النساء والأطفال والشيوخ والعجائز الذين أصبح قتلهم مجرد أرقام غير تقديرية على صفحات وشاشات وسائل الإعلام وأصبح الضمير الإنساني في حالة تبلد وجمود بعد أن فقد حرارة الإيمان بأهمية الحفاظ على الأرواح المقدسة وأبسط حقوق الإنسان في الأمن والعيش الكريم.

يقف العالم على مدار السنوات الماضية وهو يشاهد بصمت مخز ما تفعله آلة الحرب الصهيونية تجاه شعب يدافع عن أرضه ويدافع عن أعدل قضية تحرر وطني في العصر الحديث، يشاهد العالم يوميا قصف كل مقومات الحياة ودك المنازل فوق رؤوس قاطنيها الأبرياء ولا يحرك هذا العالم ساكنا أمام هذه الأشلاء المتطايرة لأطفال أبرياء في عمر الزهور كل جريمتهم في نظر المحتل أنهم ولدوا في هذه البقعة الجغرافية.ورغم هذا الصمت السياسي والديبلوماسي المريب يبقى هناك أحرار في هذا العالم تشتعل في قلوبهم معاني الرحمة والإنسانية، حتى ان بعض أفراد الجالية اليهودية في أميركا (رابطة يهود ضد الصهيونية) قامت باقتحام الكونغرس مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وهو دحض لمزاعم الغرب بأن اليهود يتم اضطهادهم ويستحقون التعاطف، وهو الذي رد عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن اليهود تم اضطهادهم في أوروبا وجاؤوا للشرق الأوسط وعاشوا واندمجوا مع جيرانهم من المسلمين والمسيحيين وكانوا جزءا من النسيج المجتمعي!هذه المظاهرات من الشرفاء في أنحاء العالم تظهر بوضوح سقوط ورقة التوت عن هذا النظام الصهيوني المجرم الذي فقد صوابه وأضاع كل فرص السلام في الشرق الأوسط وأوصل المنطقة إلى نقطة اللاعودة.والحقيقة أن هناك محاولات للعودة إلى السلام ووقف إطلاق النار، مثل استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة برعاية صاحب الجلالة والفخامة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مؤتمر لمنظمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان لبحث سبل التعاون في كافة المجالات، وقد ألقى صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كلمة عبر فيها عن غضبه وألمه وندد باستهداف المدنيين وقصف المستشفيات والبنية التحتية. وقد وافقه الرأي جميع المشاركين الكرام من قادة دول الخليج وجنوب شرق آسيا في البيان الختامي للمؤتمر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وعدم استهداف المدنيين في الحروب وفقا لاتفاقية جنيف وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وعدم استهداف محطات الكهرباء والماء اللازمة لأسباب الحياة وقيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.والمتابع جيدا لردود الأفعال العالمية على هذه الجرائم الصهيونية يدرك أن العالم أصبح يفرق بين الأديان التي تدعو إلى السلام وحرية العقيدة من جهة وبين الأنظمة والمنظمات المتطرفة التي تتخذ فكرها العدواني الإقصائي عن الدين ستارا لأعمالهم الإجرامية وأهدافهم الاستيطانية التوسعية على جثث الأبرياء، هذا النظام العالمي الجديد أصبح واضحا للجميع باستهداف الأبرياء وخاصة الأطفال إما بالقتل أو بنشر سمومهم الملوثة لفطرة الأطفال النقية، ونشر الإلحاد والفكر المادي البحت والقضاء على كل المعاني الإنسانية والقيم الأخلاقية التي هي مقاصد كل الأديان السماوية.ولـــذلك يجــب علــى كــل أحـرار العالم أن يقفوا صفا واحدا ضد هذه الحرب الــشرسـة، كـل في موقعه، الجندي بسلاحه والكاتب بقلمه والسياسي بضميره والمواطن بانتمائه ورجال الدين المستنيرين بمواعظهم الإنسانية الراقية، الكل مسؤول أمام الله ونحن في امتحان وابتلاء يجب أن نتحمله ونتحمل مسؤولياتنا ولو بأضعف الإيمان، نسأل الله التوفيق والسداد وأن يعيننا على ما نحن فيه، ولله الأمر من قبل ومن بعد.