دي لاسال يشارك في الطائرة العربية ويؤجل التكريم تضامنا مع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

أكد نادي دي لاسال بطل دوري السيدات لكرة الطائرة، تأجيله حفل التكريم الذي كان من المقرر إقامته نهاية الشهر الحالي لفريق السيدات بعد احتفاظه بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه، بسبب الأوضاع الراهنة والعدوان الصهيوني الغاشم على غزة.



جاء ذلك في رد المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران، الذي قال في تصريحات لـ”الغد”:“نحن في الأردن وفلسطين شعب واحد بروح وجسد واحد، نتألم لألمها ونغضب لغضب الأهل في فلسطين وغزة، ونرفض حرب الإبادة الجماعية التي تجاوزت الحدود الإنسانية في غزة، ونحيي الموقف الأردني والرسمي الواحد، والجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومساعيه لإيقاف العدوان السافر على غزة، وما يتعرض له الأهل في فلسطين، وجهوده لانهاء الصراع وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.



وتابع:“جرح غزة ينزف من قلوبنا، وندعو الله عز وجل أن يرفع عنها البلاء الصهيوني، وأعلنا في نادي دي لاسال من خلال مجلس الإدارة برئاسة د. ليث مبيضين، وفنيا من خلال الجهاز الفني والطبي واللاعبات تضامننا مع الأهل في غزة، وأجمعنا على تأجيل حفل التكريم إلى إشعار آخر، مترحمين على أرواح الشهداء ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين الأبرياء”.



وحول المشاركة في بطولة الأندية العربية المقررة في الشارقة خلال شباط (فبراير) المقبل، قال زهران:“أعلنا مشاركتنا من خلال كتاب رسمي أرسلناه إلى اتحاد الكرة الطائرة ضمن الفترة الزمنية المقررة، ويهمنا التحليق في الأجواء العربية على أجنحة الطموح بتحقيق الحضور المشرف والإنجاز للطائرة الأردنية”.



وأضاف:“من المنتظر أن نبدأ التدريبات الأسبوع المقبل، ومن الممكن ترحيلها إلى حين انتهاء الوضع الراهن في غزة، إلا أننا لدينا خطة فنية سنشرع إلى تنفيذها، من حيث التحضير الفني والبدني، وخوض المباريات الودية، ما يساهم في تجهيز الفريق بمستوى المنافسات العربية، ولدينا رصيد وافر من المشاركات الخارجية في وقت سابق، والتي حققنا فيها النتائج والحضور اللافت، وهو ما ننطلق منه في مشاركتنا المقبلة”.



وأردف:“سنحافظ على ورقة المحترفة مروة بوغانمي التي شاركتنا الإنجازات المحلية خلال الموسمين الماضيين، ونبحث عن تعزيز الفريق بمحترفة ثانية، حين نرصد العديد من اللاعبات العرب والأجنبيات للوصول إلى القرار النهائي، ما يعزز من حظوظ الفريق للمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة العربية”.

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