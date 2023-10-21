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معان والحسين إربد يصلان ربع نهائي كأس الأردن

10/21/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- وصل فريقا معان والحسين إربد للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، بعد تخطيهما الأهلي واليرموك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.
وتفوق معان على نظيره الأهلي بهدف نظيف سجله المهاجم عبد المالك مفتاحي، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وفاز الحسين إربد على اليرموك برباعية بيضاء على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، سجلها كل من سليم عبيد، حمزة الدردور، وسيم ريالات وعبد العزيز نداي.
وتأهل لربع نهائي كأس الأردن حتى الآن كل من الحسين إربد، الرمثا، معان، شباب العقبة، السلط وشباب الأردن، بانتظار خوض آخر مبارتين بين سحاب والفيصلي، ومغير السرحان والوحدات في وقت لاحق.

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