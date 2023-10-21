معان والحسين إربد يصلان ربع نهائي كأس الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- وصل فريقا معان والحسين إربد للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، بعد تخطيهما الأهلي واليرموك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.
وتفوق معان على نظيره الأهلي بهدف نظيف سجله المهاجم عبد المالك مفتاحي، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وفاز الحسين إربد على اليرموك برباعية بيضاء على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، سجلها كل من سليم عبيد، حمزة الدردور، وسيم ريالات وعبد العزيز نداي.
وتأهل لربع نهائي كأس الأردن حتى الآن كل من الحسين إربد، الرمثا، معان، شباب العقبة، السلط وشباب الأردن، بانتظار خوض آخر مبارتين بين سحاب والفيصلي، ومغير السرحان والوحدات في وقت لاحق.
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