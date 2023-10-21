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عمان يحافظ على صدارته لدوري السيدات بكرة اليد

10/21/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد - بقي فريق عمان في صدارة دوري أندية السيدات لكرة اليد، بعد الفوز الذي حققه على كفرسوم بنتيجة 30-19 في المباراة التي جرت السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية في إربد، ضمن لقاءات مرحلة الإياب.
وفي مباراة أخرى جرت بذات الصالة، فاز فريق حرثا على فريق الفجر بنتيجة 25-13.
عمان رفع رصيده إلى 12 نقطة، تلاه حرثا بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، و بالمركز الثالث كفرسوم برصيد 6 نقاط، ثم الفجر بالمركز الرابع برصيد نقطتين، وبالمركز الخامس والأخير البتراء من دون نقاط.

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