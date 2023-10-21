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جماهير الوحدات تشيد بقرار تخصيص ريع الكهرباء لدعم غزة

10/21/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أثنت جماهير الوحدات على قرار مجلس إدارة النادي، بتوجيه ريع المباراة المقبلة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد غد، أمام الكهرباء العراقي على ستاد عمان الدولي، إلى أهالي قطاع غزة الذي يعاني من عدوان غاشم والحرب التي طالته على يد قوات الاحتلال.
ونشر نادي الوحدات أمس بيانا، أعلن من خلاله، أن ريع مباراة "الكهرباء" تم تخصيصه لدعم صمود الأهل في قطاع غزة، في ظل الحملة الشرسة التي يتعرضون إليها، والتي تهدف إلى محو القطاع، مع الإشارة إلى أنه سيتم تسليم المبلغ المرصود من اللقاء نقدا إلى جمعية العون الطبي الفلسطينية.
ويعاني قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي، من قصف وانتهاكات من قبل قوات الاحتلال للمدنيين، أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف مواطن حتى يوم أمس، مع مطالبات دولية بإيقاف التصعيد وإنهاء حياة الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء.
ويخوض الوحدات المواجهة الثالثة له بالبطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين في عمان، فيما خسر مباراته الثانية خارج الديار من الكويت الكويتي بهدفين لهدف.
ويملك الوحدات فرصة جيدة في المنافسة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي، والصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، نظير ما يملكه الفريق من لاعبين قادرين على تحقيق المراد، علما بأن تعثر الفريق في مواجهة الكهرباء يعقد مهمته بالتأهل للدور الثاني، في ظل بلوغ متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا إلى المربع الذهبي، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.
ويدخل "الأخضر" اللقاء بعد غياب استمر لأكثر من 20 يوما بسبب التوقف الدولي وتأجيل مباريات في الدوري المحلي، علما بأن الفريق سيغيب عن صفوفه بشكل رسمي كل من: بهاء فيصل، طارق خطاب والأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا "ايتو" بداعي الإصابة.
وأكد قائد ألتراس الوحدات محمد البطة، أن أعضاء الألتراس قرروا متابعة المباراة من المدرجات، دعما لصمود غزة في وجه العدوان. وأوضح البطة، أن من الشروط التي وضعتها المجموعة لمتابعة المباراة، هو أن يكون ريع اللقاء موجها لأهالي قطاع غزة، بهدف شراء التذاكر من جميع الجماهير وتقديم أقل ما يمكن تقديمه، مشيرا إلى أن العمل بالكامل في المدرج سيكون لدعم القضية، وفي حال تم منع الجماهير من التعبير في المدرجات، فسيتم الاكتفاء بشراء التذاكر.
وأشاد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ثامر صوالحة، بخطوة الإدارة بتوجيهها ريع المباراة الآسيوية بالكامل للأهالي في قطاع غزة، من أجل تأكيد صمودهم في أراضيهم ودعمهم ماديا ومعنويا في مواجهتهم المستمرة مع الاحتلال.
وأوضح صوالحة في حديثه، أن الوحدات ليس أقل من ناديي السد القطري والأهلي المصري، إذ قام السد بالخطوة نفسها في مباراته الآسيوية المقبلة أمام الفيصلي غدا، وكذلك النادي الأهلي في مواجهته الإفريقية أمام سيمبا التنزاني أول من أمس، متوقعا أن يكون إقبال الجماهير على شراء التذاكر جيدا، مع ترك الحرية للجماهير لمتابعتها من المدرجات من عدمها.
وأشار قائد رابطة مجموعة "وحداتي" محمد فخري، إلى أن المجموعة لم تتخذ قرارا بحضور المباراة من عدمها حتى مساء أمس، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة سواء بمتابعة المباراة أو عدم حضورها، مع مشاورات مكثفة من قبل أعضاء الرابطة خلال الساعات الماضية.
وبين فخري في حديثه لـ"الغد"، أن المجموعة في حال الحضور للملعب، لن تهتم بنتيجة المباراة، بقدر ما تريد توجيه رسائل لدعم أهل فلسطين وغزة، من خلال الهتافات والشعارات.

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