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الحسين وكفرسوم في مواجهة قوية.. والعربي يسعى لرد اعتباره أمام الكتة

10/21/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






يرمي فريقا الحسين إربد وكفرسوم بكامل قواهما لبلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد (كأس الراحل نظمي السعيد)، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وذلك في افتتاح لقاءات الدور ربع النهائي.
الفريقان جاهزان لخوض هذه المباراة كونهما أكملا مشاركتهما مؤخرا في دوري أندية الدرجة الأولى، بعد مشوار ناجح حققا من خلاله طموحاتهما، والتي تمثلت في البقاء بين فرق الكبار، حيث جاء فريق الحسين إربد بالمركز الرابع على سلم الترتيب العام، بعد أن خاض لقاءات المربع الذهبي، بينما حل فريق كفرسوم بالمركز الخامس بعد أن لعب في لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، في الوقت الذي تبدو فيه هذه المواجهة فرصة لكل فريق للدفع بعدد من اللاعبين الشباب لمنحهم فرصة المشاركة وتعزيز خبراتهم.
وفي المباراة التي تليها مباشرة بالصالة ذاتها وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء، يسعى فريق العربي لاجتياز عقبة نظيره فريق الكتة في مباراة ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة، وفيها يستذكر العربي الخسارة التي تلقاها من الكتة في المرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى، والتي صعبت عليه المهمة في المنافسة على اللقب، بينما يعتبر الكتة هذه الواجهة فرصة لتأكيد تفوقه على مستضيفه العربي.
في دوري الدرجة الأولى جاء فريق العربي بالمركز الثالث على لائحة الترتيب العام، بعد أن قدم مستويات قوية خصوصا في لقاءات المربع الذهبي، بينما جاء فريق الكتة بالمركز السادس، وهو لعب لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.
وتستكمل لقاءات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي فريقا السلط ووادي السير عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء، فريقا الأهلي والقوقازي.
وحسب القرعة التي سحبت في وقت سابق، تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتي الدور قبل النهائي، اللتين تقامان يومي الأحد والإثنين 29 و30 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
كما وستكون صالة الأميرة سمية، مسرحا لإقامة المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عند الساعة السادسة مساء.
ويذكر أن لقاءات الدور الأول، أسفرت عن فوز فريق القوقازي على فريق أم جوزة بنتيجة 31-18، وفاز فريق وادي السير على فريق يرموك الشونة بنتيجة 37-31، وفاز فريق الكتة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 36-34، وفاز فريق كفرسوم على فريق ساكب بنتيجة 27-19.
وتعد بطولة كأس الأردن، المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، كما أن الفريق الفائز في بطولة كأس الأردن يحظى بخوض مباراة كأس السوبر، التي تقام عادة في افتتاح الموسم، وتجمع بين بطلي الدوري والكأس.
وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، والمساهمة في نشرها في مدن ومناطق المملكة كافة.

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