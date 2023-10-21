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شباب بشرى يباغت الأرثوذكسي.. والإنجليزية يمضي بصدارة سلة الناشئين

10/21/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ14 والأخيرة من إياب المرحلة الأولى بدوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، حيث يستقبل اتحاد عمان نظيره الجليل عند الساعة 6:30 مساء، تليها مواجهة شباب بشرى وكفريوبا عند الساعة 8 مساء.
وتختتم مباريات الجولة يوم غد، حيث يلتقي الأشرفية مع الإنجليزية عند الساعة 5 مساء، وبيت ايدس مع الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء في صالة الأمير حمزة، على أن تنطلق مباريات المرحلة النهائية يوم الخميس المقبل.
وشهدت مباريات الجولة الماضية، الوقوف دقيقة صمت قبل إطلاق صافرة البداية، حدادا على أرواح شهداء غزة، الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، حيث حقق فريق شباب بشرى فوزا مثيرا أول من أمس على فريق الأرثوذكسي (65-61)، في لقاء برز فيه لاعبه حسين عبابنة بتسجيله 15 نقطة و18 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان يزيد أبو سهيل اللاعب الأفضل من جانب الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و14 متابعة وتمريرة و2 بلوك شوت بفاعلية 20.
ولم يواجه فريق اتحاد عمان، صعوبات كبيرة في تخطي عقبة فريق كفريوبا (74-27)، في لقاء برز فيه اللاعب روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 12 نقطة و14 متابعة و3 تمريرات و2 بلوك شوت بفاعلية 19، فيما كان اللاعب مهند المومني أفضل مسجل من جانب كفريوبا بـ9 نقاط مع 6 متابعات وتمريرة و4 سرقات للكرة.
وواصل الإنجليزية توهجه محققا فوزا عريضا على الجليل (60-38)، في لقاء برز فيه لاعبه سعيد الخوالدة بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 18 نقطة و19 متابعة وتمريرتين و3 ستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 39، فيما كان يوسف عبابنة اللاعب الأبرز من جانب الجليل بتسجيله 6 نقاط و15 متابعة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 17.
وطوى فريق بيت ايدس عناد نظيره الأشرفية بفوزه عليه (69-67)، في لقاء برز فيه لاعبه راجح خطايبة بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و18 متابعة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 30، فيما كان مصطفى ذيابات المسجل الأبرز للأشرفية بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 34 نقطة و10 متابعات ومتابعتين و7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 11.
وحافظ فريق الإنجليزية على صدارته لجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 24 نقطة، ثم يأتي الأرثوذكسي ثالثا برصيد 21 نقطة ومتقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة على شباب بشرى، الذي حل رابعا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي الجليل خامسا برصيد 20 نقطة وكفريوبا سادسا برصيد 17 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 15 نقطة والأشرفية ثامنا "المركز الأخير" برصيد 13 نقطة.

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