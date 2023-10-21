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الكراتيه يشارك في بطولة العالم في بودابست ويتخلف عن الألعاب القتالية

10/21/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - لم يكتب للمنتخب الوطني للكراتيه، المشاركة في بطولة الألعاب القتالية المقامة حاليا في السعودية، بسبب عدم صدور تأشيرة لأحد أعضاء الوفد.
وكان من المقرر مشاركة 3 لاعبين في البطولة، وهم: محمد الجعفري (تحت 21 عاما وزن تحت 84 كغم)، لين منصور (تحت 21 عاما وزن تحت 55 كغم)، عفيف غيث (تحت 21 عاما وزن تحت 67 كغم)، قبل أن يتعذر ذلك في اللحظات الأخيرة.
منتخب الكراتيه سيغادر اليوم إلى العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق منافساتها يوم بعد غد، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
ويضم الوفد الذي يترأسه عضو مجلس إدارة الاتحاد رغد الفاعوري، كلا من: رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب الذي سيشارك في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للكراتيه الذي يعقد على هامش البطولة يوم الخميس المقبل، ومدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري والمدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا المحارمة.
ويمثل المنتخب في بطولة العالم 7 لاعبين، حيث وافقت اللجنة الأولمبية على مشاركة 4 لاعبين ممن حققوا إنجازات في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، وهم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، حسن المصاروة (وزن ‏‏تحت 75 كم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وجود الضروس ‏‏‏(وزن فوق 68 كغم)، فيما يتحمل اتحاد الكراتيه مشاركة اللاعبين عفيف غيث (وزن تحت 68 كغم)، الذي تم اختياره للمشاركة في البطولة، بعد تعدز مشاركة عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كم)، بسبب الإصابة بيده التي تعرض لها خلال مشاركته في الدورة الآسيوية، أحمد شديد (وزن تحت 75 كغم)، ويوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم).
كما يمثل المنتخب الوطني للقتال الجماعي كل من: عبد الله حماد، حسن المصاروة، محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، يوسف نوفل.
ووفقا للجدول الزمني لبطولة العالم يلعب، يوم بعد غد، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم، حسن المصاروة، أحمد شديد (وزت تحت 75 كغم)، يوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، جود الضروس ‏‏‏(وزن فوق 68 كغم)، فيما يلعب يوم الأربعاء المقبل، عفيف غيث (وزن تحت 68 كغم).
وقال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب لـ"الغد": "أشارك كرئيس لاتحاد الكراتيه في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي الذي يقام على هامش بطولة العالم، وسأطلع على آخر المستجدات وفقا لجدول أعمال الاجتماع ، كما أرافق وفد المنتخب الوطني في بطولة العالم، وسأقف على كل متطلباته في البطولة".
وأضاف: "نتطلع من خلال أبطال المنتخب الوطني إلى تحقيق إنجاز مشرف كالذي تحقق في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الصين مؤخرا، وفي إنجاز تاريخي آخر يسجل للكراتيه الأردنية، تصدر عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية الترتيب العام لأوزانهم في التصنيف الدولي الصادر عن الشهر الحالي، بعد أن فرضوا أنفسهم في بطولات الدوري العالمي، كما نال اللاعبان عبد الرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، جائزة "Grand Winners" الفائزون الكبار"، لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام الحالي، نتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة".

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