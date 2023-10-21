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التايكواندو يدخل منافسات بطولة قطر الدولية عيار نجمة اليوم

10/21/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- يدخل لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم، منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة (عيار نجمة) في نسختها الثالثة، حيث اقتصرت مشاركة المنتخب في البطولة على 3 لاعبين هم، صالح ‏الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وزيد مصطفى وزيد ‏الحلواني(وزن تحت ‏‏68 كغم)، ويرافق اللاعبين المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد العبادي والمعالج لؤي مرايات، كما يشارك في البطولة عدد ‏من المراكز المنتسبة ‏لاتحاد التايكواندو، وقرابة 887 لاعبا ولاعبة مقسمون على 4 فئات يمثلون 41 دولة.
وستقام البطولة في 4 فئات وهي: فئة البراعم وعددهم 171 لاعبا بواقع (125 ذكورا و46 إناثا)، وفئة الناشئين وعددهم 183 لاعبا بواقع (128 ذكورا و55 إناثا)، وفئة الشباب وعددهم 208 لاعبين بواقع (131 ذكورا و77 إناثا)، وفئة الكبار وعددهم 244 لاعبا بواقع (166 لاعبا و87 لاعبة).
وستشهد منافسات البطولة العديد من الأوزان في الفئات الأربع، بواقع 10 أوزان للبراعم ذكور و10 أوزان للبراعم إناث، أما فئة الناشئين فستقام المنافسات من خلال مقاييس طول اللاعبين وتحت 148سم، وتحت 152سم، وتحت 156سم، وتحت 160سم، و164 تحت سم، وتحت 168سم، وتحت 172سم، وتحت 176سم، وتحت 180سم، وفوق 180سم للذكور، وتحت 144سم، وتحت 148سم، وتحت 152سم، وتحت 156سم، وتحت 160سم، وتحت 164سم، وتحت 168سم، وتحت 172سم، وتحت 176سم، وفوق 176سم بالنسبة للإناث. أما في فئة الشباب فستقام المنافسات في 10 أوزان للذكور و10 أوزان للاناث، وفي فئة الرجال والسيدات فستقام المنافسات في 8 أوزان.
وتشكل البطولة المحطة ‏قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح ‏للاعبين تحقيق نقاط ‏تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ‏ومساندة للنقاط التصنيفية للجولة المتبقية من سلسلة ‏الجائزة الكبرى وهي جائزة مانشستر‎‏ في كانون الأول ‏‏(ديسيمبر) المقبل، والتي على ضوء نتائجها ستتم معرفة هوية ‏اللاعبين المتأهلين للأولمبياد، حيث يتطلع اتحاد ‏التايكواندو لتأهل أكبر عدد من لاعبي المنتخب إلى ‏الأولمبياد. ‏
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني من خلال ‏مشاركته اللاعبين الذين يتم اختيارهم في بطولات النجمة الواحدة، لزيادة رصيدهم من النقاط ‏في التصنيف الأولمبي‎.
على صعيد آخر، قرر الاتحاد تأجيل بطولة المملكة التنشيطية للأطفال، التي كان من المقرر اقامتها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان يوم الجمعة المقبل، وذلك للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وإيمانا بقضاء الله وقدره نعى الاتحاد أمس اثنين من أسرة الاتحاد، وهما المرحوم مفلح الخوالدة، والمرحوم أحمد الصادق.
وتقدم الاتحاد إلى ذويهما بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

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