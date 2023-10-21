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السلة يبحث مصير الصوص.. وبزيع يطعن في قضية المنشطات

10/21/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تبحث اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة خلال الأسبوعين المقبلين، مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، وذلك بعد نهاية عقده مع ختام مشاركة "صقور الأردن" في دورة الألعاب الآسيوية.
ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني، كلا من: المدرب وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات والفيديو الإسباني أغناسيو رودريغيز، ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيلوس والإداري فراس أبو زهرة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "نحن بصدد دراسة ملف الجهاز التدريبي واتخاذ القرار الحاسم، سواء بتجديد الثقة أو إسناد المهمة لجهاز فني جديد، سيتضح كل شيء خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في الأسبوعين المقبلين"، مؤكدا ضرورة البناء على الإنجاز الأخير المتمثل بحصول المنتخب الوطني للرجال على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته".
وكانت وسائل إعلام عراقية، أشارت إلى وجود اتصالات بين إدارة فريق الشرطة والمدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، بناء على مصادرها الخاصة، مؤكدة رغبة الشرطة ببحث إمكانية توليه المهمة خلفا للمدرب الصربي نيناد جركش.
ولدى سؤاله عن الحلول التي سيعمد إليها اتحاد كرة السلة لإنقاذ اللاعبين بعد تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي، قال عليان: "هناك بدائل وحلول مطروحة واقتربنا من إنجازها، وبشكل يضمن حفظ حقوق اللاعبين في خوض المنافسات لاستدامة اللعبة، وكذلك لمنح الأندية وقتا لالتقاط أنفاسها وإعادة بنائها بشكل صحيح".
وكانت أمانة سر اتحاد كرة السلة، خاطبت أندية الدرجة الممتازة مؤخرا ببيان رسمي، جاء فيه: "نود إعلامكم بأنه تقرر تجميد إقامة دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم 2023-2024 بموافقة مندوبي الأندية كافة، على أن تحتفظ أندية الدرجة الممتازة بتصنيفها في الدرجة الممتازة للموسم 2024، وهي: الأهلي والأرثوذكسي والجبيهة والرياضي وكفريوبا، وسيسمح لهذه الأندية بالانضمام إلى بطولة الدوري الممتاز، من دون أن تضطر إلى التنافس في بطولات تصنيفية أو تأهيلية".
إلى ذلك، قدم لاعب المنتخب الوطني سامي بزيع، طعنه إلى وكالة الاختبارات الدولية (ITA)، والتي تم تفويضها من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي للتعامل بشكل مستقل مع مجالات برنامج مكافحة المنشطات في دورة الألعاب الآسيوية، بعد سقوطه في اختبار المنشطات، مؤكدا عدم تناوله أي مواد محظورة، بانتظار صدور نتيجة فحص العينة "B" من قبل الجهة المعنية.
وكانت نتيجة اختبار سامي بزيع إيجابية بالنسبة لتناوله مادة "ديهيدروكلوروميثيل-تستوستيرون"، والتي تأتي ضمن منشطات "ستيرويد" المحظورة دوليا، ووفقا لما ذكره تقرير شبكة "اي اس بي ان"، فإن اللاعب يواجه خطر الإيقاف المحلي والإقليمي والدولي لمدة تتراوح بين العامين إلى أربعة أعوام، حال لم يتم قبول طعنه المقدم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وITA والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

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