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كيف يؤثر استئصال اللوزتين على صحة الإنسان؟

10/21/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثبتت دراسة سويدية حديثة أن استئصال اللوزتين في مرحلة الطفولة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل في سن الشيخوخة.
وشملت الدراسة السويدية 7000 شخص مصابين بالمرض، تم تشخيصهم بين يناير/كانون الثاني 2001 وديسمبر/كانون الأول 2022.

وشمل التحليل عوامل الخطر المبكرة في الحياة، بما في ذلك عمر الأم عند الولادة، والوزن (BMI) في الحمل المبكر، ومدة الحمل، ووزن الطفل عند الولادة، ونوع الولادة.
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كما أُخذ عدد الأشقاء في الاعتبار، والالتهابات الخطيرة في مرحلة الطفولة منذ الولادة وحتى سن 15 عاما، واستئصال اللوزتين والزائدة الدودية قبل سن 16 عاما.
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ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم أشقاء أكبر سنا كانوا أكثر عرضة للخطر بنسبة تتراوح بين 12 و15%، بينما ارتبطت حالات العدوى الخطيرة في مرحلة الطفولة بزيادة فرص الإصابة بنسبة 13%.

ومع ذلك، ارتبطت إزالة اللوزتين بزيادة خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 30%، والتي تتميز عادة بالتهاب العمود الفقري والمفاصل والأوتار، ما يؤدي إلى الألم والتشنج والتعب.

وتبين أن الولادة في أشهر الصيف أو الخريف تحمل خطرا أقل بكثير من الولادة في الشتاء، وفقا للنتائج التي توصلت إليها الباحثون.

ويتوقع العلماء أن الخطر المتزايد قد يكون بسبب تعرض الأطفال الذين لديهم أخوة أكبر سنا للعدوى في وقت مبكر من العمر، بينما يتم إجراء عمليات استئصال اللوزتين في كثير من الأحيان بعد الإصابة بالعدوى.

وخلص الباحثون إلى أن وجود أخوة أكبر سنا، وتاريخ من استئصال اللوزتين في مرحلة الطفولة ارتبط بشكل مستقل بتطور "التهاب الفقار المقسط" حتى بعد تعديل العوامل العائلية المشتركة في تحليل مقارنة الأشقاء.

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