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ما بين الصمت والدعم.. هل نجح نجوم عرب بإيصال أصواتهم في العدوان على غزة؟

10/21/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- في ظل العدوان الوحشي للاحتلال على قطاع غزة والذي أودى بحياة آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، تضامن العديد من فناني الوطن العربي مع المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني منذ بدايتها يقدمون الدعم الفني لاخوانهم في قطاع غزة.
ويسعى فنانون عرب لأن يكونوا جزءا من القضية الفلسطينية، وتعددت ردود الأفعال لديهم، بين الدعاء لأهالي غزة والتضامن معهم، بالإضافة الى مشاركة ونشر الأحداث والأخبار أولا بأول، إذ اختار البعض أن تكون صفحاتهم منصة لتداول الأخبار ونشرها للعالم أجمع لإظهار الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وللمساهمة في دحض رواية الاحتلال الإسرائيلي، نظرا لامتلاكهم أعدادا كبيرة من المتابعين الأجانب، ومنهم: الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة منى زكي، الفنانة نادين نجيم، الفنان نبيل شعيل وغيرهم الكثير.
وعبر فنانون أردنيون بكلماتهم ووقفتهم الصامدة التي لم ولن تتغير عبر السنين، عن تضامنهم مع أوجاع أهل غزة، مؤكدين بذلك أن فلسطين في وجدانهم، ناشرين الدعاء لهم بالنصر، والدعوة الى مساعدتهم بشتى الوسائل.
الأحداث الكارثية في قطاع غزة بمشاهد الدمار وقتل الأبرياء في كل وقت لم تغضب الشعب العربي فقط، بل شعوب العالم.
وسارع فنانون للتعبير عن رفضهم لهذه الجرائم بحق أبناء غزة، ومنهم الفنان المصري محمد هنيدي الذي كان من الأوائل الذين عبروا عن حزنهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والفنانة شكران مرتجى، والفنان مصطفى الخاني، والفنانة نسرين طافش، والفنانة سوزان نجم الدين، والفنانة لطيفة التونسية.
ومنهم من ذهب بالدعوة الى تقديم المساعدات من خلال النشر عن الجهات الموثوقة ليتم التبرع من خلالها لأهالي غزة، وآخرون شاركوا في هذه الحملات ومنهم الفنان المصري تامر حسني، وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف الفنانة منى زكي.
كما قام البعض منهم بتأجيل حفلاتهم المقررة في هذه الفترة تضامنا مع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، ومنهم الفنان المصري عمرو دياب والفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة العراقية رحمة رياض وآخرون قرروا أن تذهب أرباح حفلاتهم لمساعدة أهالي قطاع غزة، ومنهم الفنان المصري محمد حماقي.
آخرون اختاروا أن يستخدموا صوتهم لنقل معاناة الشعب الفلسطيني لمواساتهم وإعطائهم الأمل بنصر قريب، هذا وقد أصدر عدد من الفنانين أغاني جديدة فقط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ومنهم الفنان المصري أحمد سعد بأغنية "غصن الزيتون" التي تم حذفها من منصة يوتيوب بعد ساعات بحجة أنها تتضمن مقاطع عنف، ليعيد سعد بنشرها من جديد بإرفاق صورة له.
وقدمت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية "الشعب البطل" والتي دعت بها للصمود بكلمات حماسية تتحدث عن قوة الشعب الفلسطيني، وكما أعاد الفنان نبيل شعيل غناء أغنية "شدو بعضكم يا أهل فلسطين" بصوته بطريقة مؤثرة، وأيضا الفنان علي الحجار أطلق أغنية "من فوقنا من سابع سما" دعما للقضية، وبدوره قدم المحلن يحيى الحسن أنشودة "يا اخواتنا" تعبيرا عن التضامن من أهل غزة، وشاركه أطفال في غنائها.
وتوجه فنانون آخرون برسائل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين، مطالبين بأن يصدحوا بأصواتهم للعالم، ليرى الجميع الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد العدوان الإسرائيلي، وليكن لهم دور بنشر جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومن جهة أخرى قد عاتب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فنانين غائبين عن الساحة، بحكم أنهم فنانون والفن رسالة فأين هي أصواتهم لنصرة الحق.
وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتساؤلات عن غياب فنانين مشاهير عن النشر، مخاطبين: "هل اختاروا اتخاذ موقف محايد ؟"، إذ أن غياب أهم الفنانين العرب عن الفضائع الإنسانية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين أشعرتهم بالغضب.
وبين التساؤلات العديدة: "من لم يقف معنا.. لماذا لم يشارك ويتضامن مع غزة.. واين هم عن ما يحدث في فلسطين؟" قاد ذلك الى عملية بحث مطولة قائم بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من أن فنانيهم المفضلين يقفون معهم على ذات الجانب، وبين مؤيد ومناصر هنالك من اختار الصمت الذي خلق "عتب" جماهيري ملأ مواقع التواصل الاجتماعي لفنانين لم يساندوا أهل غزة ولو بكلمات بسيطة في منشور.
وبين مصالح شخصية ومهنية اختار بعضهم ان يقف صامتا ليخسر بذلك الكثير من متابعيهم وتنقلب الطاولة عليهم، فإن غيابهم أغضب محبيهم ليعبروا عن ذلك من خلال التعليق على آخر ما نشر على صفحاتهم مطالبين منهم أن يكونوا صوتا لايصال ما يحصل في قطاع غزة، ومنهم اللاعب المصري محمد صلاح والمؤثر والمقدم التلفزيوني أحمد الشقيري، والفنان المصري محمد رمضان.
وإلا أن الإنسانية هي ما تسيطر على الإنسان وتحركه لإظهار ردة فعل لما حوله، وهذا ما نؤمن به جميعا والقضية الفلسطينية هي قضية العرب أجمع وغياب مشاهريها عنها شكلت صدمة كبيرة واستياء غير من نظرة الكثير من المحبين لفنانين، فعبروا عن إلغائهم من قائمة المفضلين.
ولكن مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة، وكان آخرها مجزرة المستشفى المعمداني التي دفع ثمنها مئات الأطفال في جريمة حرب نكراء ظهر مساندة الفنانين العرب لأهالي قطاع غزة بشكل كبير وواضح. ومنهم نشر مقاطع مصورة من قبل اللاعب صلاح والفنان رمضان.
هذا وقد لعبت منصات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في نشر الحقيقة، ونقل ما يحدث هناك بأدق التفاصيل ما ساهم في إيصال الرسالة والمعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني إلى العالم أجمع، ليقف معه فنانين الغرب من الأتراك والأجانب، منهم الممثلة التركية بيرين سات، والممثلة التركية توبا بيوكستون، والممثل التركي انجين كيوريك، والممثل بوراك دينيز، والممثل الأميركي جون ليجند، والممثل الأميركي ميل غيبسون، وغيرهم، ليطالبوا بدورهم بنصرة فلسطين العربية ورفع الحصار عن قطاع عزة وايصال المساعدات الإنسانية لها.
لن تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني بذلك فقط، لكن بوقوف ودعم الفنانين العرب والأجانب لا شك بأنه يؤثر بإزالة الغشاء عن أعين العالم وبصيص الأمل بنصر قريب.

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